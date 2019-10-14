В "Золотую неделю" грузооборот между Благовещенском и Хэйхэ вырос на 160%

Объём импорта и экспорта составил 5993 тонны. Из Благовещенска в Хэйхэ в основном ввозилась соя, лецитин, пшеница, пищевые товары и лесопиломатериалы. Из Хэйхэ в Благовещенск доставлялись овощи, оборудование для нефтепереработки, механическое оборудование, автомобильные шины и другие категории товаров.