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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В "Золотую неделю" грузооборот между Благовещенском и Хэйхэ вырос на 160%

12:15 14.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа набережной реки Амур в городе Благовещенск
На набережной реки Амур в городе Благовещенск
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В Китае за период празднования Национального дня с 1 по 7 октября, в так называемую "золотую неделю", на грузовом пункте пропуска Хэйхэ грузооборот с Россией вырос 160,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило телевидение Хэйхэ.
Объём импорта и экспорта составил 5993 тонны. Из Благовещенска в Хэйхэ в основном ввозилась соя, лецитин, пшеница, пищевые товары и лесопиломатериалы. Из Хэйхэ в Благовещенск доставлялись овощи, оборудование для нефтепереработки, механическое оборудование, автомобильные шины и другие категории товаров.
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