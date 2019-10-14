Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В фейсбуке набирает популярность пост жительницы американского штата Миссури Дженнифер Сальфен-Трейси, которая разместила фотографии своего сына, изменившегося до неузнаваемости из-за наркотиков.
По словам американки, разница между фото составляет всего семь месяцев.
На первом снимке ее 26-летний сын Коди Бишоп выглядит здоровым и сильным мужчиной. На втором заметны последствия наркотической зависимости: Бишоп сильно похудел, а его кожа покрылась язвами.
"От Коди нет новостей уже несколько недель. Сложно понять, почему тот, у кого есть семья и дети, которые любят его и нуждаются в нем, выбирает такой жизненный путь", — отмечает женщина.
Сальфен-Трейси также призвала людей сплотиться для решения проблем наркомании.