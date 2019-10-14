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РИА Новости

Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном

12:15 14.10.2019 (обновлено: 13:56 14.10.2019)
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© Фото : страница Jennifer Salfen-Tracy в FacebookФотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
© Фото : страница Jennifer Salfen-Tracy в Facebook
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В фейсбуке набирает популярность пост жительницы американского штата Миссури Дженнифер Сальфен-Трейси, которая разместила фотографии своего сына, изменившегося до неузнаваемости из-за наркотиков.
По словам американки, разница между фото составляет всего семь месяцев.
На первом снимке ее 26-летний сын Коди Бишоп выглядит здоровым и сильным мужчиной. На втором заметны последствия наркотической зависимости: Бишоп сильно похудел, а его кожа покрылась язвами.

"От Коди нет новостей уже несколько недель. Сложно понять, почему тот, у кого есть семья и дети, которые любят его и нуждаются в нем, выбирает такой жизненный путь", — отмечает женщина.

Сальфен-Трейси также призвала людей сплотиться для решения проблем наркомании.
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Зато похудел!Это явный плюс!
14 октября, 13:00
Sergei Pomidoroff
111502441
У него на фото бутылка колы. Вот до чего доводит ее употребление.
14 октября, 13:21
Серый Волк
22810017
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