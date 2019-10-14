Сирийская армия вошла в город, где содержатся семьи ИГ*, сообщил источник

ДАМАСК, 14 окт - РИА Новости. Сирийская армия вошла в город Айн-Исса на севере провинции Ракка, который ранее контролировали арабо-курдские формирования "Сирийских демократических сил", сообщил РИА Новости военно-полевой источник.

"Сирийская армия вошла в город Айн-Исса в провинции Ракка, в котором находится лагерь, где содержатся семьи боевиков ИГ*, - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что армия взяла под контроль город Табка и одноименную базу ВВС. В городах Эль-Хасаке и Камышли в соседней с Раккой провинции на административных зданиях подняты государственные флаги САР.

Ранее в понедельник агентство САНА сообщило о развертывании сирийской армией своих подразделений в населенном пункте Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 километрах от границы с Турцией.

В воскресенье телеканал "Аль-Маядин" информировал о достижении соглашения между курдскими "Силами народной самообороны" и Дамаском о размещении сирийских военнослужащих вдоль сирийско-турецкой границы для защиты местного населения от "турецкой агрессии".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.