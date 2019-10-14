Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T16:11Z
https://ria.ru/20191014/1559753489.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155977/04/1559770403_0:3:3073:1732_1036x0_80_0_0_0c46095ebe2b6129d9800379b60a760a.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия вошла в город, где содержатся семьи ИГ*, сообщил источник

12:13 14.10.2019 (обновлено: 16:11 14.10.2019)
991
© Фото : SANAСирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка. 14 октября 2019
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка. 14 октября 2019
© Фото : SANA
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка. 14 октября 2019
ДАМАСК, 14 окт - РИА Новости. Сирийская армия вошла в город Айн-Исса на севере провинции Ракка, который ранее контролировали арабо-курдские формирования "Сирийских демократических сил", сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
"Сирийская армия вошла в город Айн-Исса в провинции Ракка, в котором находится лагерь, где содержатся семьи боевиков ИГ*, - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что армия взяла под контроль город Табка и одноименную базу ВВС. В городах Эль-Хасаке и Камышли в соседней с Раккой провинции на административных зданиях подняты государственные флаги САР.
Ранее в понедельник агентство САНА сообщило о развертывании сирийской армией своих подразделений в населенном пункте Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 километрах от границы с Турцией.
В воскресенье телеканал "Аль-Маядин" информировал о достижении соглашения между курдскими "Силами народной самообороны" и Дамаском о размещении сирийских военнослужащих вдоль сирийско-турецкой границы для защиты местного населения от "турецкой агрессии".
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
13 октября, 20:10Война в Сирии
Эрдоган назвал причины присутствия Турции в Сирии
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
2200010
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииИсламское государствоВ мире
Рекомендуем
Дым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
Эксперт назвал цели размещения сирийской армии на границе с Турцией
РИА
Новости
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Эрдоган: ВС Турции не будут входить в находящийся под контролем SDF Манбидж
Бойцы Свободной Сирийской армии на приграничной территории Турции и Сирии Акчакале – Тель Абьяд
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города Хасеке и Камышли
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ
Лента
новостей
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
Эрдоган: Россия не возражает против вторжения Турции в Кобани
Взрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
В Совфеде оценил риски начала открытого турецко-сирийского конфликта
Сирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией
Курды заявили о размещении сирийской армии только вдоль границы с Турцией
Пункт российской военной полиции в провинции Эль-Кунейтра
Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии
Дым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
Курды забрали с собой пленных террористов при отступлении, заявили в Турции
Представители прессы в бункер террористов в пещере
Минобороны прокомментировало статью NYT о "разбомбленном госпитале" в Сирии
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния