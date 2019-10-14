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РИА Новости

На учениях "Гром-2019" совершат 16 пусков крылатых и баллистических ракет

12:11 14.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Северного флотаПуск баллистической ракеты "Булава" в Баренцевом море
Пуск баллистической ракеты Булава в Баренцевом море
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
Пуск баллистической ракеты "Булава" в Баренцевом море. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Шестнадцать практических пусков крылатых и баллистических ракет, в том числе "Булавы" и "Синевы", будут проведены в ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019", сообщил в понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.
"В ходе учения запланировано проведение 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. Для действий авиации будут использоваться 10 аэродромов на всей территории страны", - сказал Ильин на брифинге для иностранных атташе.
По его словам, пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. "Пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (по классификации НАТО SS-N-18) будут выполнены по полигону "Чижа". Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (SS-29) и баллистической ракеты "Синева" (SS-N-23) по полигону "Кура", - подчеркнул генерал.
Он отметил, что "на морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Каспийском и Охотском морях будут проведены практические пуски крылатых ракет морского базирования".
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По данным военного ведомства, учения пройдут с 15 по 17 октября. К ним будут привлечены около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 единиц боевой и специальной техники.
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