Суд вынес приговор по делу о хищении при реализации ФЦП по ГЛОНАССу

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один из бывших руководителей Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт Роскосмоса) получил три года колонии по делу о хищении 114 миллионов рублей при реализации Федеральной целевой программы по развитию ГЛОНАССа, сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему первому заместителю генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" Джорджу Ковкову, бывшему начальнику отдела капитального строительства указанной организации Александру Чернову, бывшему генеральному директору федерального государственного унитарного предприятия "Управление специального строительства № 5 при Спецстрое России" Александру Белову, бывшему генеральному директору ООО "СпецМонолит" Роману Мартыненко и бывшему финансовому консультанту с функциями генерального директора ООО "Проконсалтинг" Дмитрию Белицкому", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2010 году в рамках реализации ФЦП Федеральным космическим агентством была утверждена проектно-сметная документация о проведении работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса 100-1 ЦНИИмаша в Королеве и получено разрешение на проведение строительных работ. На данные цели из бюджета выделили 1 миллиарда 50 миллионов рублей. Для освоения денег ЦНИИмаш заключил договор подряда с правлением специального строительства № 5 при Спецстрое России, которое провело работы по возведению монолитных конструкций зданий корпуса 100-1 на сумму в 39,5 миллионов рублей.

"В ходе проведения указанных работ соучастники совершили хищения денежных средств и злоупотребление полномочиями при утверждении актов выполненных строительных работ. В результате преступных действий федеральному бюджету в лице Федерального космического агентства причинен ущерб на сумму 114 миллионов", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что в зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по статьям "мошенничество", "злоупотребление полномочиями", "пособничество в злоупотреблении полномочиями" и "легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем".