Роспотребнадзор запустит портал о здоровом питании

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый портал ведомства о здоровом питании должен быть запущен в конце 2019 года, позднее планируется запустить и мобильное приложение.

"Здесь будет специальный ресурс информационный, то есть часть нашего портала по защите прав потребителей. Новая часть, посвященная исключительно здоровому питанию. И здесь контрольная точка для запуска этого портала - это конец этого года ", - сказала Попова во время видеотрансляции.

По словам Поповой, такой портал уже сформирован, он наполняется. На портале будет информация о правильном питании, калькулятор для подсчета индексов здоровья, полноценного питания, калорий. На портале также будет информация о некачественных продуктах и друге рубрики.

Попова добавила, что этот портал должен быть доступен и через социальные сети. Следующим этапом будет запуск мобильного приложения. В нем можно будет узнать о результатах проверки ряда продуктов и организаций.