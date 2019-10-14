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РИА Новости

Роспотребнадзор запустит портал о здоровом питании

12:09 14.10.2019
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© Depositphotos / JulijaDMЗдоровое питание
Здоровое питание
© Depositphotos / JulijaDM
Здоровое питание. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый портал ведомства о здоровом питании должен быть запущен в конце 2019 года, позднее планируется запустить и мобильное приложение.
"Здесь будет специальный ресурс информационный, то есть часть нашего портала по защите прав потребителей. Новая часть, посвященная исключительно здоровому питанию. И здесь контрольная точка для запуска этого портала - это конец этого года ", - сказала Попова во время видеотрансляции.
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По словам Поповой, такой портал уже сформирован, он наполняется. На портале будет информация о правильном питании, калькулятор для подсчета индексов здоровья, полноценного питания, калорий. На портале также будет информация о некачественных продуктах и друге рубрики.
Попова добавила, что этот портал должен быть доступен и через социальные сети. Следующим этапом будет запуск мобильного приложения. В нем можно будет узнать о результатах проверки ряда продуктов и организаций.
Попова уточнила, что планируется также добавить возможность сканировать продукты с электронной цифровой маркировкой для получения информации о них.
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