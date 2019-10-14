Сторонники Трампа показали ролик, где он "убивает" оппонентов

Скриншот видеоролика, в котором "фейковый" президент США Дональд Трамп расстреливает своих политических оппонентов и представителей СМИ.

Скриншот видеоролика, в котором "фейковый" президент США Дональд Трамп расстреливает своих политических оппонентов и представителей СМИ.

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На конференции сторонников президента США Дональда Трампа в Майами продемонстрировали видеоролик, в котором якобы американский лидер расстреливает своих оппонентов, пишет На конференции сторонников президента США Дональда Трампа в Майами продемонстрировали видеоролик, в котором якобы американский лидер расстреливает своих оппонентов, пишет The New York Times

Создатели видео взяли за основу сцену массовой стрельбы из фильма "Kingsman: Секретная служба" и наложили лицо Трампа на тело киногероя.

В ролике ненастоящий Трамп идет по "Церкви фейковых новостей", останавливается в ее центре, "достает пистолет из кармана пиджака и начинает бесчинствовать", пишет издание.

Когда "прихожане" пытаются бежать, начинается стрельба, среди логотипов видна надпись Black Lives Matter. На заднем плане пытается скрыться бывший директор ФБР Джеймс Коми.

"Стрелок" атакует покойного сенатора Джона Маккейна, телеведущую Рози О'Доннелл, демократа Максин Уотерс. Достается кандидату в президенты Берни Сандерсу.

В видео появляются бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и экс-президент Билл Клинтон, кинопродюсер Харви Вайнштейн, бывший президент Барак Обама и глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф.

Среди "жертв" также видны такие СМИ, как PBS, NPR, Politico, The Washington Post и NBC.

По информации издания, на конференции должны были выступить сын Трампа Дональд Трамп — младший, его бывшая пресс-секретарь Сара Сандерс и губернатор Флориды Рон Десантис. Однако все они заявили, что не видели клип. Представитель предвыборной кампании Трампа также сказал, что ничего не знает о ролике.

"Это видео не имеет отношения к кампании, и мы не одобряем насилие", — заявил он.

Американские СМИ также осудили появившееся видео.