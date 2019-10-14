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РИА Новости

Сторонники Трампа показали ролик, где он "убивает" оппонентов

12:06 14.10.2019 (обновлено: 12:48 14.10.2019)
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Скриншот видеоролика, в котором "фейковый" президент США Дональд Трамп расстреливает своих политических оппонентов и представителей СМИ.
Скриншот видеоролика, в котором фейковый президент США Дональд Трамп расстреливает своих политических оппонентов и представителей СМИ.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На конференции сторонников президента США Дональда Трампа в Майами продемонстрировали видеоролик, в котором якобы американский лидер расстреливает своих оппонентов, пишет The New York Times.
Создатели видео взяли за основу сцену массовой стрельбы из фильма "Kingsman: Секретная служба" и наложили лицо Трампа на тело киногероя.
В ролике ненастоящий Трамп идет по "Церкви фейковых новостей", останавливается в ее центре, "достает пистолет из кармана пиджака и начинает бесчинствовать", пишет издание.
Когда "прихожане" пытаются бежать, начинается стрельба, среди логотипов видна надпись Black Lives Matter. На заднем плане пытается скрыться бывший директор ФБР Джеймс Коми.
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"Стрелок" атакует покойного сенатора Джона Маккейна, телеведущую Рози О'Доннелл, демократа Максин Уотерс. Достается кандидату в президенты Берни Сандерсу.
В видео появляются бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и экс-президент Билл Клинтон, кинопродюсер Харви Вайнштейн, бывший президент Барак Обама и глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф.
Среди "жертв" также видны такие СМИ, как PBS, NPR, Politico, The Washington Post и NBC.
По информации издания, на конференции должны были выступить сын Трампа Дональд Трамп — младший, его бывшая пресс-секретарь Сара Сандерс и губернатор Флориды Рон Десантис. Однако все они заявили, что не видели клип. Представитель предвыборной кампании Трампа также сказал, что ничего не знает о ролике.
"Это видео не имеет отношения к кампании, и мы не одобряем насилие", — заявил он.
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Американские СМИ также осудили появившееся видео.
"К сожалению, это не первый случай, когда сторонники президента пропагандируют насилие в отношении средств массовой информации в видео, которое они, по-видимому, находят веселым. <…> Президент и его семья, Белый дом и кампания Трампа должны немедленно осудить ролик самым решительным образом. Любые другие действие равнозначны молчаливому одобрению насилия, с которым никто не должен мириться", — говорится в заявлении CNN.
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Адам ШиффДональд ТрампХиллари КлинтонБилл КлинтонСШАВ мире
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