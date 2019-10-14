В Черкасской области Украины избили и ограбили прокурора

"В Черкассах двое неизвестных избили и ограбили сотрудника прокуратуры… Нападавшие повалили прокурора и, избив его, отобрали сумку с документами и деньгами, а также они забрали ключи от квартиры, рядом с которой напали на потерпевшего... Злоумышленники скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.