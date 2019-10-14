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РИА Новости

В Черкасской области Украины избили и ограбили прокурора

12:06 14.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Двое неизвестных избили прокурора Черкасской области Украины, ограбили его и скрылись с места происшествия, передает в понедельник агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В Черкассах двое неизвестных избили и ограбили сотрудника прокуратуры… Нападавшие повалили прокурора и, избив его, отобрали сумку с документами и деньгами, а также они забрали ключи от квартиры, рядом с которой напали на потерпевшего... Злоумышленники скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.
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