В Черкасской области Украины избили и ограбили прокурора

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Двое неизвестных избили прокурора Черкасской области Украины, ограбили его и скрылись с места происшествия, передает в понедельник агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В Черкассах двое неизвестных избили и ограбили сотрудника прокуратуры… Нападавшие повалили прокурора и, избив его, отобрали сумку с документами и деньгами, а также они забрали ключи от квартиры, рядом с которой напали на потерпевшего... Злоумышленники скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.
По данным издания, ведется досудебное расследование по статье "грабеж", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.