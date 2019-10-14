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РИА Новости

Крым перешел на цифровое вещание

12:05 14.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пульт от телевизора. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Крым в понедельник отключил аналоговое вещание в рамках перехода на цифровое, сообщил РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
Переход России от аналогового к цифровому телевещанию начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. До сегодняшнего дня на "цифру" перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион, в том числе Крым, переходит на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Это финальная точка масштабного проекта.
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Отключение аналогового вещания в Крыму состоялось в понедельник в 11.45 по мск. "Республика Крым в рамках перехода на цифровое вещание прекратила вещание в аналоговом формате", - сказал Зырянов.
Неохваченными цифровым сигналом остались около 230 населенных пунктов полуострова из-за трудности рельефа, в основном, в горной местности.
По словам директора департамента стратегии развития и технической политики ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрея Черникова, на этих участках будут вестись работы по обеспечению населения спутниковым вещанием и оптимизация сети, чтобы охватить в последующем цифровым вещанием.
"Главный плюс цифрового вещания - качество, удобство и контент наполнение, потому что мы сразу даём 27 каналов, в то время как ранее были места, где у людей принимало два-три канала", - подчеркнул Черников.
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