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РИА Новости

Московские власти опровергли информацию о сокращении персонала детсадов

12:04 14.10.2019
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Детский сад. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Информация о массовом сокращении сотрудников в столичных детских садах не соответствует действительности, в большинстве образовательных учреждений число воспитателей и помощников воспитателей увеличилось, сообщается на официальной странице департамента образования Москвы в Facebook.
Ранее родители московских дошкольников опубликовали открытое письмо к депутатам Мосгордумы. В нем говорится о том, что в образовательных учреждениях сокращаются няни, а обязанности якобы перекладываются на одного воспитателя. По мнению авторов письма, такая ситуация может спровоцировать нарушение режима дня детей (меньше времени будет оставаться на прогулки, образовательную деятельность, развивающие занятия и воспитательную работу).
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"В связи с появившейся в интернете недостоверной информацией о сокращении персонала в детских садах уведомляем, что факты не соответствуют действительности. В московских школах не проводится массовое сокращение работников. В большинстве школ, которые указаны в статье, количество воспитателей и помощников воспитателей увеличилось", - говорится в сообщении.
Как отметили в департаменте, в 2018 году в указанных в письме школах работали 1969 воспитателей и 838 помощников воспитателей, а в 2019 году – 2356 воспитателей и 931 помощник воспитателей. Также там добавили, что в школах №1679, 1257, 1360, 1362, 1367, 1512, 1541, 1547, 1560, 1571, 2065, 2120, 2127, 504, 641 - штат был увеличен на 32% в связи с ростом числа школьников на 35%.
"Число воспитателей и помощников воспитателей пропорционально сократилось в школах №1288, 1394, 1399, 329, 967, 654. Это связано с уменьшением числа обучающихся в этих школах", - отметили в сообщении.
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Также отмечается, что в 2018 году в школах работали более 10 тысяч учителей-логопедов, педагогов-психологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, а в 2019 году – 10,2 тысячи таких специалистов.
Помимо этого, в департаменте отметили, что в 2019 году расходы на дошкольное образование в столице выросли на 35% по сравнению с 2013 годом. В текущем году на одного воспитанника приходится более 163 тысяч рублей, что на 25% больше, чем 2013 году.
Говоря о дошкольных группах, в департаменте образования пояснили, что в начале осени администрация школы №1288 предложила родителям дошкольников перевести их в новые корпуса школы, где оборудованы тренажерные залы, бассейны и создана необходимая инфраструктура для особенных детей.
"Желающие перевели своих детей в другие здания с дошкольными группами. Но те, кому это не подошло, продолжили водить детей на прежние места к тем же педагогам. Работа их групп не изменилась", - уточняется в сообщении.
В департаменте образования напомнили, что для оперативного решения возникающих вопросов родители воспитанников всегда могут обратиться к директору школы и в управляющий совет.
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