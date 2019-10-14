В школах Чечни начнут изучать китайский язык

МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Основы китайского языка, культуры, искусства и каллиграфии начнут преподавать в трех школах Грозного, сообщил на своей странице в Instagram министр образования и науки Чечни Исмаил Байханов.
Педагоги планируют также познакомить учащихся 6-7 классов с культурой, традициями и бытом Поднебесной.
По словам министра, это вызвано рядом политических и экономических факторов: китайская экономика занимает лидирующие позиции в мире, между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения, китайский язык на первом месте по количеству говорящих на нем жителей планеты. Более того, по мнению специалистов, его изучение развивает у детей зрительно-слуховое восприятие и образно-ассоциативное мышление.