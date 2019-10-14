В школах Чечни начнут изучать китайский язык

По словам министра, это вызвано рядом политических и экономических факторов: китайская экономика занимает лидирующие позиции в мире, между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения, китайский язык на первом месте по количеству говорящих на нем жителей планеты. Более того, по мнению специалистов, его изучение развивает у детей зрительно-слуховое восприятие и образно-ассоциативное мышление.