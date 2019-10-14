Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T12:03Z
https://ria.ru/20191014/1559752942.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_76e490d3ac3d3d88cb698c9913f0d220.jpg
РИА Новости

В МИД отметили опасные тенденции в мировой экономике

12:03 14.10.2019
467
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Игорь Моргулов отметил опасные тенденции в мировой экономике, где нормы ВТО вытесняются недобросовестными методами конкуренции.
"Опасные тенденции наблюдаются и в сфере мировой экономики, где согласованные в рамках ВТО цивилизованные нормы вытесняются методами недобросовестной конкуренции, протекционизма, торговых войн односторонних санкций. Как результат происходит фрагментация экономического пространства, что в конечном итоге негативно сказывается и на состоянии национальных экономик практически всех без исключения стран", - заявил он на открытии встречи молодых дипломатов стран РИК (Россия-Индия-Китай).
Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
12 октября, 14:00Акценты
Экономический рост замедляется, и в этом виноваты миллениалыЭкономисты ищут причину замедления мирового экономического роста. Неожиданную версию на этот счет выдвинули в американской финансовой компании Raymond James.
Моргулов добавил, что Москву не могут не беспокоить попытки размыть общепринятые принципы международного права.
"Нас в этой связи не могут не тревожить активизирующиеся попытки размыть общепринятые принципы международного права. Вы, наверное, обратили внимание, что в последнее время все чаще и чаще эти принципы международного права пытаются заменить порядком, основанным на правилах... И эти правила, непонятно кем написанные, явно формулируются в зависимости от политической целесообразности", - отметил он.
Кроме того, дипломат обратил внимание на попытки демонтажа фундаментальных режимов, которые составляют основу международной безопасности. "Вы знаете о разрушении вслед за договором по ПРО Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сейчас под вопросом судьба договора о стратегических наступательных вооружениях", - заявил он.
Работа трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже
12 октября, 08:00РИА Новости
Торговля тормозит: мир без внятной глобальной экономики и политики
320010
Обсудить 1
РИКИгорь МоргуловМИД РФВсемирная торговая организацияВ миреЭкономика
Рекомендуем
Дым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
Эксперт назвал цели размещения сирийской армии на границе с Турцией
РИА
Новости
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Листы с денежными купюрами
Минфин подготовил поправки в бюджет 2019 года, снижающие его профицит
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Экс-посол Украины в США оценил публикацию диалога Зеленского с Трампом
Лента
новостей
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Взрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
В Совфеде оценил риски начала открытого турецко-сирийского конфликта
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка. 14 октября 2019
Сирийская армия вошла в город, где содержатся семьи ИГ*, сообщил источник
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Здание Счетной палаты РФ
В Счетной палате рассказали о долгах перед российским бюджетом
Представители прессы в бункер террористов в пещере
Минобороны прокомментировало статью NYT о "разбомбленном госпитале" в Сирии
Скриншот видеоролика, в котором фейковый президент США Дональд Трамп расстреливает своих политических оппонентов и представителей СМИ.
Сторонники Трампа показали ролик, где он "убивает" оппонентов
Московский Кремль
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния