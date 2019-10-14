В МИД отметили опасные тенденции в мировой экономике

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Игорь Моргулов отметил опасные тенденции в мировой экономике, где нормы ВТО вытесняются недобросовестными методами конкуренции.
"Опасные тенденции наблюдаются и в сфере мировой экономики, где согласованные в рамках ВТО цивилизованные нормы вытесняются методами недобросовестной конкуренции, протекционизма, торговых войн односторонних санкций. Как результат происходит фрагментация экономического пространства, что в конечном итоге негативно сказывается и на состоянии национальных экономик практически всех без исключения стран", - заявил он на открытии встречи молодых дипломатов стран РИК (Россия-Индия-Китай).
Моргулов добавил, что Москву не могут не беспокоить попытки размыть общепринятые принципы международного права.
"Нас в этой связи не могут не тревожить активизирующиеся попытки размыть общепринятые принципы международного права. Вы, наверное, обратили внимание, что в последнее время все чаще и чаще эти принципы международного права пытаются заменить порядком, основанным на правилах... И эти правила, непонятно кем написанные, явно формулируются в зависимости от политической целесообразности", - отметил он.
Кроме того, дипломат обратил внимание на попытки демонтажа фундаментальных режимов, которые составляют основу международной безопасности. "Вы знаете о разрушении вслед за договором по ПРО Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сейчас под вопросом судьба договора о стратегических наступательных вооружениях", - заявил он.