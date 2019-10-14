В МИД отметили опасные тенденции в мировой экономике

"Нас в этой связи не могут не тревожить активизирующиеся попытки размыть общепринятые принципы международного права. Вы, наверное, обратили внимание, что в последнее время все чаще и чаще эти принципы международного права пытаются заменить порядком, основанным на правилах... И эти правила, непонятно кем написанные, явно формулируются в зависимости от политической целесообразности", - отметил он.