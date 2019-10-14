Минфин подготовил поправки в бюджет 2019 года, снижающие его профицит

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минфин РФ подготовил поправки в закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы, снижающие профицит бюджета по итогам текущего года до 1,4% ВВП с прежней оценки в 1,7%, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Законопроект подготовлен исходя из прогнозного уровня ВВП в 108,414 триллиона рублей в 2019 году. Профицит бюджета РФ, согласно опубликованным поправкам, достигнет 1,481 триллиона рублей, что составляет 1,4% ВВП.

Доходы федерального бюджета на 2019 год, согласно поправкам, прогнозируются в объеме 19,97 триллиона рублей против 20,175 триллиона рублей ранее. Расходы увеличиваются до 18,489 триллиона рублей против 18,294 триллиона рублей ранее.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие снижение этого показателя до 1,7% ВВП, а в абсолютных цифрах - на 50,9 миллиарда рублей, до 1,881 триллиона.