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РИА Новости

Минфин подготовил поправки в бюджет 2019 года, снижающие его профицит

12:00 14.10.2019
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минфин РФ подготовил поправки в закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы, снижающие профицит бюджета по итогам текущего года до 1,4% ВВП с прежней оценки в 1,7%, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Законопроект подготовлен исходя из прогнозного уровня ВВП в 108,414 триллиона рублей в 2019 году. Профицит бюджета РФ, согласно опубликованным поправкам, достигнет 1,481 триллиона рублей, что составляет 1,4% ВВП.
Доходы федерального бюджета на 2019 год, согласно поправкам, прогнозируются в объеме 19,97 триллиона рублей против 20,175 триллиона рублей ранее. Расходы увеличиваются до 18,489 триллиона рублей против 18,294 триллиона рублей ранее.
Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие снижение этого показателя до 1,7% ВВП, а в абсолютных цифрах - на 50,9 миллиарда рублей, до 1,881 триллиона.
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При внесении проекта бюджета РФ на 2020-2022 годы в Госдуму в парламент также поступила оценка ожидаемого профицита - в ней он был существенно ниже и составлял 0,6% ВВП, однако первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что фактически профицит может превысить эту оценку.
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