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РИА Новости

К онлайн-сервисам нотариата с начала года обращались более 10 миллионов раз

11:58 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКлавиатура
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© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Жители России в течение первых трех кварталов 2019 года более 10 миллионов раз обращались к общедоступным онлайн-сервисам нотариата, в том числе, к реестру уведомлений о залоге движимого имущества и сервису проверки доверенностей, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.
"Сегодня реестр уведомлений о залоге движимого имущества содержит почти 8 миллионов записей об обременениях. На страницах реестра можно быстро узнать, есть ли в его базе то или иное движимое имущество (к примеру, автомобиль, который вы собираетесь приобрести с рук). Если есть – это означает, что на имущество наложено обременение в виде залога. Пренебрежение такой информацией может обернуться необходимостью выплачивать чужие долги", - отметили в пресс-службе.
В свою очередь, сервис проверки доверенностей полезен тем, кто вступает в сделку, где хотя бы одна сторона действует по доверенности. "С учетом того, что ежегодно у нотариусов удостоверяется несколько миллионов доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом (два миллиона – только по итогам 2018 года), риски наткнуться на уже поддельный, просроченный или отмененный доверителем документ крайне высоки. Указав реквизиты доверенности в специальном поле на странице сервиса ФНП, можно сразу увидеть, действительно ли удостоверялся предъявленный документ и актуален ли он на текущий момент времени", - добавили в пресс-службе.
Оба сервиса функционируют на основе Единой информационной системы нотариата (ЕИС), которая создавалась как база для фиксации и хранения сведений о совершенных нотариальных действиях. Затем на ее основе были созданы социально ориентированные сервисы, которыми напрямую могут пользоваться все граждане.
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