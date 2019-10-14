К онлайн-сервисам нотариата с начала года обращались более 10 миллионов раз

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Жители России в течение первых трех кварталов 2019 года более 10 миллионов раз обращались к общедоступным онлайн-сервисам нотариата, в том числе, к реестру уведомлений о залоге движимого имущества и сервису проверки доверенностей, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.

"Сегодня реестр уведомлений о залоге движимого имущества содержит почти 8 миллионов записей об обременениях. На страницах реестра можно быстро узнать, есть ли в его базе то или иное движимое имущество (к примеру, автомобиль, который вы собираетесь приобрести с рук). Если есть – это означает, что на имущество наложено обременение в виде залога. Пренебрежение такой информацией может обернуться необходимостью выплачивать чужие долги", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, сервис проверки доверенностей полезен тем, кто вступает в сделку, где хотя бы одна сторона действует по доверенности. "С учетом того, что ежегодно у нотариусов удостоверяется несколько миллионов доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом (два миллиона – только по итогам 2018 года), риски наткнуться на уже поддельный, просроченный или отмененный доверителем документ крайне высоки. Указав реквизиты доверенности в специальном поле на странице сервиса ФНП, можно сразу увидеть, действительно ли удостоверялся предъявленный документ и актуален ли он на текущий момент времени", - добавили в пресс-службе.