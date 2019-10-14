Проблем с переходом на "цифру" в регионах не возникало, заявили в Минсвязи

КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Процесс перехода с аналогового на цифровое эфирное телевещание не вызвал проблем ни в одном регионе Российской Федерации, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. До сегодняшнего дня на "цифру" перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся Российская Федерация перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.

"У нас не было ни одного региона в России, где бы возникли проблемы в процессе перехода на "цифру". Потому что везде, также как и в Татарстане, было сделано несколько принципиальных вещей, которые сделали переход на "цифру" беспроблемным", - сказал Волин журналистам по окончании церемонии перехода Татарстана на цифровое вещание.

По его словам, были созданы горячие линии – как местные, так и федеральные, в масштабах всей страны на них работают 3,5 тысячи операторов, которые отвечают на звонки. Также везде были организованы волонтёры, которые по вызову людей выходят на места и помогают людям в настройке оборудования, в общем в масштабах страны работали 80 тысяч волонтёров.

Кроме того, Волин сообщил, что перед отключением аналога четвертого этапа в эти выходные во многих регионах были проведены "цифровые субботники", когда были собраны все невыполненные заявки и были дополнительно мобилизованы волонтеры.

Также по всей стране ведется мониторинг наличия цифровых приставок в торговых сетях, на складах и цен на них, при этом нигде не допущено повышения цен на приставки. На сегодняшний день запас в крупных торговых сетях составляет около 600 тысяч приставок. В сельские районы приставки были завезены в почтовые отделения.

Волин также отметил, что практически во всех регионах были предусмотрены средства на помощь малоимущим.