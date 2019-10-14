Эксперт назвал цели размещения сирийской армии на границе с Турцией

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Договоренность автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии с Дамаском о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией направлена на стабилизацию ситуации в регионе, прямое столкновение сирийской и турецкой армий вряд ли возможно, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

"Да, такая ситуация вполне возможна, она была прогнозируема, то есть сирийская армия возьмет под контроль эти районы, где располагаются курдские вооруженные формирования. Но эти действия сирийского правительства совершенно адекватны и законны, поскольку речь идет о сирийской территории, а территориальная целостность Сирии не раз подтверждалась всеми странами-гарантами "астанинских" соглашений - в частности и Турцией, и Ираном, и Россией, а также США", - сказал Долгов РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что "эти действия сирийской армии как раз обеспечивают ситуацию, когда будет, во-первых, соблюдена территориальная целостность Сирии, во-вторых, будут обеспечены гарантии для мирных жителей, которые находятся на этой территории, как курды, так и сирийские арабы", так что эти действия "направлены именно на стабилизацию ситуации".

По мнению Долгова, турецкая армия не будет входить в прямое столкновение с сирийской правительственной армией. "Скорее всего, будут какие-то контакты, и прямого столкновения между сирийской и турецкой правительственными армиями не произойдет", - отметил Долгов.

Эксперт напомнил, что "присутствие турецкой армии на сирийской территории незаконно, так же как и присутствие американских военных, - они не имеют ни мандата ООН на свои действия, ни официальной просьбы со стороны сирийского легитимно избранного правительства".

"Поэтому естественно, что сирийское руководство должно реагировать на эти действия Турции. И эти действия, то есть продвижение сирийской армии и взятие под контроль сирийской территории, направлены на сохранение стабильности, на то, чтобы сирийский конфликт продвигался по пути урегулирования, поскольку военные действия не приведут к политическому урегулированию", - сказал он.

В свою очередь, руководитель центра военного прогнозирования, военный эксперт Анатолий Цыганок считает, что Турция не откажется от своей операции "Источник мира" на севере Сирии. "Это возможно только при одном условии - что курды откажутся от автономии. А курды никогда не откажутся от автономии", - сказал собеседник РИА Новости. При этом он предположил, что "если будут большие жертвы, то курды частично откажутся от автономии".

Цыганок также добавил, что не смогут повлиять на Турцию и угрозы Вашингтона о возможных санкциях. "То, что Трамп говорит, что накажет экономику Турции - это блеф", - отметил эксперт.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на собственный источник, что армия САР может в ближайшие 48 часов войти в города Манбидж и Кобани. Официальных заявлений от сирийских властей по поводу продвижения армии на севере и передачи контроля над городами от курдской администрации к Дамаску пока не поступало.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.