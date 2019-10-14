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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт назвал цели размещения сирийской армии на границе с Турцией

11:56 14.10.2019
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© REUTERS / Murad SezerДым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
Дым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
© REUTERS / Murad Sezer
Дым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Договоренность автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии с Дамаском о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией направлена на стабилизацию ситуации в регионе, прямое столкновение сирийской и турецкой армий вряд ли возможно, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
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"Да, такая ситуация вполне возможна, она была прогнозируема, то есть сирийская армия возьмет под контроль эти районы, где располагаются курдские вооруженные формирования. Но эти действия сирийского правительства совершенно адекватны и законны, поскольку речь идет о сирийской территории, а территориальная целостность Сирии не раз подтверждалась всеми странами-гарантами "астанинских" соглашений - в частности и Турцией, и Ираном, и Россией, а также США", - сказал Долгов РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что "эти действия сирийской армии как раз обеспечивают ситуацию, когда будет, во-первых, соблюдена территориальная целостность Сирии, во-вторых, будут обеспечены гарантии для мирных жителей, которые находятся на этой территории, как курды, так и сирийские арабы", так что эти действия "направлены именно на стабилизацию ситуации".
По мнению Долгова, турецкая армия не будет входить в прямое столкновение с сирийской правительственной армией. "Скорее всего, будут какие-то контакты, и прямого столкновения между сирийской и турецкой правительственными армиями не произойдет", - отметил Долгов.
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Эксперт напомнил, что "присутствие турецкой армии на сирийской территории незаконно, так же как и присутствие американских военных, - они не имеют ни мандата ООН на свои действия, ни официальной просьбы со стороны сирийского легитимно избранного правительства".
"Поэтому естественно, что сирийское руководство должно реагировать на эти действия Турции. И эти действия, то есть продвижение сирийской армии и взятие под контроль сирийской территории, направлены на сохранение стабильности, на то, чтобы сирийский конфликт продвигался по пути урегулирования, поскольку военные действия не приведут к политическому урегулированию", - сказал он.
В свою очередь, руководитель центра военного прогнозирования, военный эксперт Анатолий Цыганок считает, что Турция не откажется от своей операции "Источник мира" на севере Сирии. "Это возможно только при одном условии - что курды откажутся от автономии. А курды никогда не откажутся от автономии", - сказал собеседник РИА Новости. При этом он предположил, что "если будут большие жертвы, то курды частично откажутся от автономии".
Цыганок также добавил, что не смогут повлиять на Турцию и угрозы Вашингтона о возможных санкциях. "То, что Трамп говорит, что накажет экономику Турции - это блеф", - отметил эксперт.
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Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на собственный источник, что армия САР может в ближайшие 48 часов войти в города Манбидж и Кобани. Официальных заявлений от сирийских властей по поводу продвижения армии на севере и передачи контроля над городами от курдской администрации к Дамаску пока не поступало.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииАль-МаядинБорис ДолговАнатолий ЦыганокООНВ мире
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