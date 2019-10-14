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РИА Новости

В России отключили аналоговое телевещание

11:55 14.10.2019 (обновлено: 22:52 14.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковОтключение аналогового вещания
Отключение аналогового вещания
© РИА Новости / Евгений Одиноков
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 14 окт — РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов, находящийся на Международной космической станции, символическим нажатием кнопки дал сигнал к отключению в 21 российском регионе аналогового телевещания, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
Скворцов вышел на прямую связь с ЦУП на фоне флага с изображением "цифровой бабочки" — символа цифрового ТВ.

"Приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Именно отсюда наша планета и наша страна видны как на ладони! <...> Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение. Еще чуть-чуть, и вся наша страна будет в "цифре", — сказал космонавт и нажал кнопку на ноутбуке.

На церемонии присутствовали гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко и руководитель Центра цифрового развития "Роскосмоса" Константин Шадрин.

Переход на "цифру"

Процесс перехода от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в России начался в феврале и продолжился в апреле и июне. Октябрьская, четвертая волна стала финальной точкой этого масштабного проекта.
Теперь жители всех субъектов Федерации получили возможность смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и без абонентской платы.
Всего на программу выделили 167,5 миллиарда рублей, в том числе 97,1 миллиарда бюджетных средств. Из них 43,7 миллиарда направили на строительство наземных сетей цифрового телевещания, которое выполняла "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Вчера, 01:30РИА Новости
Цифровое телевещание и переход на него в России
Во всех регионах, где происходило отключение, велась статистика на основе звонков на горячую линию и количества приобретенных телевизионных приставок.
По информации Минкомсвязи, число тех, кто замечает переход с "аналога" на "цифру", составляет от полутора до двух процентов. Все остальные смотрят кабельное, цифровое или спутниковое телевидение. Что касается продаж телевизионных приемников, то россияне все больше отдают предпочтение смарт-ТВ.
Минкомсвязи продолжит мониторить результаты четвертого этапа перехода на цифровое телевидение на протяжении месяца, сообщил замглавы ведомства Алексей Волин.
Если появятся какие-то проблемы, сообщения о них будут поступать по каждому региону в специальные whatsapp-группы.
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Александр Скворцов
Александр СкворцовМеждународная космическая станцияЦентр управления полетамиРоскосмосМосковская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Лучше бы совсем ТВ отключили. Все только поют и пляшут. Работать некому стало.
14 октября, 11:57
vvab6
63910024
Все только на ток-шоу про Украину говорят!))) В стране никаких проблем не существует, это у соседей куча проблем - поэтому 100 процентов говорильни посвящают им))))
14 октября, 12:21
Александр К.
66301027
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