В России отключили аналоговое телевещание

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 14 окт — РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов, находящийся на Международной космической станции, символическим нажатием кнопки дал сигнал к отключению в 21 российском регионе аналогового телевещания, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
Скворцов вышел на прямую связь с ЦУП на фоне флага с изображением "цифровой бабочки" — символа цифрового ТВ.
"Приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Именно отсюда наша планета и наша страна видны как на ладони! <...> Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение. Еще чуть-чуть, и вся наша страна будет в "цифре", — сказал космонавт и нажал кнопку на ноутбуке.
На церемонии присутствовали гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко и руководитель Центра цифрового развития "Роскосмоса" Константин Шадрин.
Переход на "цифру"
Процесс перехода от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в России начался в феврале и продолжился в апреле и июне. Октябрьская, четвертая волна стала финальной точкой этого масштабного проекта.
Теперь жители всех субъектов Федерации получили возможность смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и без абонентской платы.
Всего на программу выделили 167,5 миллиарда рублей, в том числе 97,1 миллиарда бюджетных средств. Из них 43,7 миллиарда направили на строительство наземных сетей цифрового телевещания, которое выполняла "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).
Во всех регионах, где происходило отключение, велась статистика на основе звонков на горячую линию и количества приобретенных телевизионных приставок.
По информации Минкомсвязи, число тех, кто замечает переход с "аналога" на "цифру", составляет от полутора до двух процентов. Все остальные смотрят кабельное, цифровое или спутниковое телевидение. Что касается продаж телевизионных приемников, то россияне все больше отдают предпочтение смарт-ТВ.
Минкомсвязи продолжит мониторить результаты четвертого этапа перехода на цифровое телевидение на протяжении месяца, сообщил замглавы ведомства Алексей Волин.
Если появятся какие-то проблемы, сообщения о них будут поступать по каждому региону в специальные whatsapp-группы.