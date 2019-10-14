В России отключили аналоговое телевещание

"Приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Именно отсюда наша планета и наша страна видны как на ладони! <...> Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение. Еще чуть-чуть, и вся наша страна будет в "цифре", — сказал космонавт и нажал кнопку на ноутбуке.