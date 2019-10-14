Роспотребнадзор исследует питание школьников в пяти пилотных регионах

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство исследует фактическое питание школьников в пяти пилотных регионах.

"Буквально сегодня в пяти пилотных регионах Российской Федерации проходят исследования фактического питания детей-школьников, детей-дошкольников ", - сказала Попова во время видеоконференции.

Она уточнила, что в проект будут включены по 100 школ в каждом регионе. Роспотребнадзор работает по этому проекту вместе с РАН и НИИ питания. Разработана методическая база для проведения такого исследования.

"Сегодня проходят опросы родителей по опросникам. Мы вместе с учеными приняли для себя решение, что мы не уходим в интерактивное заполнение анкет, а только лично, с участием специалистов института, наших специалистов мы заполняем эти анкеты, чтобы не ошибиться", - уточнила Попова.

По ее словам, таким образом изучается фактическое питание в школе. В школах также берут пробы, чтобы посмотреть фактическое наполнение меню. Опросы позволяют определить, что дети едят вне школы.