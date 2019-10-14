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РИА Новости

В Каталонии протестуют против вынесенного приговора по делу о референдуме

11:51 14.10.2019
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© REUTERS / Albert GeaАкция протеста у здания Верховного суда Испании во время заседания по делу каталонских политиков. 13 октября 2019
Акция протеста у здания Верховного суда Испании во время заседания по делу каталонских политиков. 13 октября 2019
© REUTERS / Albert Gea
МАДРИД, 14 окт – РИА Новости. Акции протеста начались в Каталонии после вынесения приговора политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Студенты университетского района Барселоны перекрыли одну из важнейших улиц каталонской столицы – проспект Диагональ, кроме того, блокированы еще ряд улиц.
Студенты ранее объявили о проведении забастовки 17 и 18 октября.
Различные ассоциации призывают через социальные сети людей выйти на улицы города.
Общественная организация Omnium Cultural, чей лидер Жорди Куишар приговорен к девяти годам, заключения призвала людей прийти к ее штаб-квартире, кроме того, она созвала срочное заседание руководства.
Глава женералитета Ким Торра собирается выступить в ближайшие часы со специальным заявлением.
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Общественная организация "Каталонское гражданское общество", выступающее за территориальную целостность страны и соблюдение закона в автономном сообществе, призвало власти Каталонии подчиниться решению суда. Там заявили, что готовы "защищать на улицах и где это необходимо правовое государство, принцип разделения властей".
Акция протеста началась в Жироне – на улицы вышли студенты и сотрудники местного университета, предполагается, что они направятся к зданию представительства правительства Каталонии. Кроме того, сообщается, что студенты перекрыли одну из улиц на выезде из города.
Усилено полицейское патрулирование вокзалов в Барселоне и Жироне – власти опасаются перекрытия железнодорожного сообщения.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу.
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