В Хабаровском крае нашли пропавшую шестнадцатилетнюю девушку

ХАБАРОВСК, 14 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка, которая пропала в воскресенье в Нанайском районе Хабаровского края, найдена живой и здоровой, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УМВД России по региону.

Ранее сообщалось, что на поиски пропавшей девушки из села Троицкое направлены полицейские. В Национальном центре помощи детям, волонтеры которого также занялись поисками, отмечали, что девушка может находиться в лесу.