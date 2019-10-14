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РИА Новости

В Хабаровском крае нашли пропавшую шестнадцатилетнюю девушку

11:49 14.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка, которая пропала в воскресенье в Нанайском районе Хабаровского края, найдена живой и здоровой, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УМВД России по региону.
Ранее сообщалось, что на поиски пропавшей девушки из села Троицкое направлены полицейские. В Национальном центре помощи детям, волонтеры которого также занялись поисками, отмечали, что девушка может находиться в лесу.
"Девушка найдена, она жива, с ней все в порядке", - рассказал собеседник агентства, не уточнив подробностей поисков.
Ксения Каторгина
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МВД РФХабаровскРоссияПроисшествия
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