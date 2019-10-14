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РИА Новости

Комиссия кировских судей проверит сообщение об инциденте с "пьяным судьей"

11:48 14.10.2019 (обновлено: 12:01 14.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Специальная комиссия квалификационной коллегии судей Кировской области займется проверкой информации об инциденте якобы с пьяным судьей и его спутницей, которых остановили сотрудники ДПС в Кирове, сообщили РИА Новости в региональном управлении судебного департамента.
Данные об инциденте в центре Кирова опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" кировское общественное движение "Ночной патруль", члены которого выезжают на дороги для патрулирования совместно с батальоном ДПС. В сообщении говорится, что в ночь на 6 октября на улице Спасской был остановлен автомобиль, за рулем которого, по данным очевидцев, находился пьяный водитель, "похожий на судью Ленинского районного суда".
По словам очевидцев, после того, как автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, из-за руля вышел мужчина, а девушка пересела на водительское место. Очевидцы утверждают, что сотрудники ГИБДД составили протокол за нетрезвое управление машиной на спутницу судьи, а его самого к ответственности не привлекли. Следственное управление СК РФ по Кировской области возбудило на сотрудников ГИБДД уголовное дело о служебном подлоге и превышении полномочий.
"Квалификационная коллегия судей Кировской области создала комиссию по проверке опубликованных в средствах массовой информации сведений в отношении судьи Ленинского районного суда", - рассказали агентству в управлении судебного департамента Кировской области, затруднившись назвать сроки, которые потребуются комиссии на изучение дела.
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