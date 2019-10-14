Попова рассказала, как родители могут повлиять на питание детей в школах

"Родители - это те, кто ближе всего к знанию проблемы и, безусловно, должны иметь инструменты по ее решению", - сказала Попова во время видеоконференции в ответ на вопрос о том, могут ли родители повлиять на школьное питание.

По ее словам, у Роспотребнадзора есть методическая база для родителей о том, как повлиять на питание в школе. Она также добавила, что родители всегда могут обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора как с жалобами, так и за методической помощью для защиты детей от неправильного питания в школе.