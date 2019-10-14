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РИА Новости

Попова рассказала, как родители могут повлиять на питание детей в школах

11:48 14.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота столовой в средней общеобразовательной школе
Работа столовой в средней общеобразовательной школе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа столовой в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала родителей обращаться в территориальные органы ведомства, чтобы защитить детей от неправильного питания в школе.
"Родители - это те, кто ближе всего к знанию проблемы и, безусловно, должны иметь инструменты по ее решению", - сказала Попова во время видеоконференции в ответ на вопрос о том, могут ли родители повлиять на школьное питание.
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По ее словам, у Роспотребнадзора есть методическая база для родителей о том, как повлиять на питание в школе. Она также добавила, что родители всегда могут обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора как с жалобами, так и за методической помощью для защиты детей от неправильного питания в школе.
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