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РИА Новости

Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

11:44 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
"Существуют риски уменьшения доходов федерального бюджета: в 2020 году - в сумме 145,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 216,7 миллиарда рублей, в 2022 году – 351,4 миллиарда рублей", - говорится в заключении.
Здание Счетной палаты РФ
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В частности, по данным аудиторов, прогноз поступления доходов сделан без учета целого ряда поправок в Налоговый кодекс РФ, которые были приняты в сентябре текущего года и могут привести к потерям налоговых поступлений. Большие риски аудиторы видят и в исполнении прогноза поступлений дивидендов госкомпаний.
С другой стороны, некоторые доходы бюджетной системы, по оценке Счетной палаты, напротив, недооценены Минфином при планировании бюджета: дополнительные поступления в казну, по прогнозу аудиторов, в 2020 году по сравнению с законопроектом могут составить 79,2 миллиарда рублей, в 2021 году – 124,3 миллиарда рублей, в 2022 году – 158,3 миллиарда рублей.
"С учетом факторов увеличения и снижения доходов риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2020 году могут составить 66,3 миллиарда рублей, в 2021 году – 92,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 193,0 миллиарда рублей", - говорится в отчете.
Проблема заключается в том, что речь идет в основном о рисках недопоступления ненефтегазовых доходов, которые идут на формирование расходной части бюджета, а их сокращение соответственно несет угрозу сокращения расходов, предупреждают аудиторы.
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