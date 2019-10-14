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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

11:44 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Температура от 8 до 15 градусов и сильный ветер ожидаются в Москве на текущей неделе, значительных осадков не прогнозируется, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В принципе, температура воздуха ожидается выше климатической нормы градусов на 4 на 5, но дискомфорт погоде во вторник придаст порывистый ветер, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду, поэтому будет казаться, что на улице холодает значительно активнее", - сказала Позднякова.
Она отметила, что первая половины недели будет довольно теплой. "В понедельник мы ждем, что где-то до 18 часов температура в городе повысится до плюс 13-15 градусов. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь", - рассказала синоптик.
"Во вторник существенных осадков не ожидается, но за холодным фронтом, который мы ждем в начале ночи, у нас произойдет адвекция более холодного воздуха. Во вторник температура в Москве плюс 11-13 градусов, по области - плюс 8-13 градусов", - добавила Позднякова.
По словам синоптика, в последующие дни существенных осадков в Москве не ожидается. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Облаков в ночные часы будет меньше и ночи станут прохладнее. В Москве ночью минимальная температура около 6 градусов, а максимальная - около 10-11 градусов.
"В субботу и в воскресенье погода также без существенных осадков и умеренно теплая, то есть в Москве минимальная температура будет 5-6 градусов и дневная температура не выше 10 градусов", - заключила Позднякова.
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