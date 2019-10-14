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РИА Новости

В Счетной палате рассказали о долгах перед российским бюджетом

11:40 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Долги перед российским бюджетом по налогам, сборам и таможенным платежам превышают 3,5 триллиона рублей и продолжают расти из-за неплатежеспособности россиян, говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.
"Несмотря на принимаемые меры, объем дебиторской задолженности остается значительным. По состоянию на 1 июля 2019 года дебиторская задолженность по доходам составила 3 519 миллиарда рублей. При этом за 6 месяцев текущего года ее размер увеличился на 511,1 миллиарда рублей, или на 17%", - говорится в документе.
Здание Счетной палаты РФ в Москве
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"Основными причинами, оказывающими влияние на рост дебиторской задолженности, являются: снижение платежеспособности налогоплательщиков; неуплата налогоплательщиками текущих платежей, а также доначисленных сумм по результатам камеральных и выездных налоговых проверок, начисление пени на ранее накопленную задолженность", - поясняют аудиторы.
Среди других причин увеличения долга - рост количества возбужденных исполнительных производств и неплатежеспособность или недобросовестность арендаторов по договорам аренды федерального имущества.
Наибольшие суммы дебиторской задолженности по доходам сложились у ФНС России (30,1% общей суммы), Росимущества (29,9%), Рослесхоза (18,1%), ФССП (8,9%) и ФТС (8,2%).
Мероприятия "дорожной карты" по улучшению администрирования доходов бюджетной системы, по данным аудиторов, не привели к существенному снижению дебиторской задолженности по доходам или к недопущению ее образования. "До настоящего времени основным механизмом снижения показателей дебиторской задолженности является списание безнадежной к взысканию задолженности", - говорится в заключении.
Счетная палата отмечает, что в 2019 году был разработан новый план мероприятий по улучшению администрирования доходов, который направлен на создание условий для "обеления" экономики, стимулирование добровольной и своевременной уплаты налоговых и других платежей.
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