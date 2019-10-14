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РИА Новости

Глава Роспотребнадзора рассказала о новом подходе к качественным продуктам

11:36 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Понятие качественного продукта будет включать в себя три базовых элемента, это позволит избежать появления безопасных, но некачественных продуктов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в Госдуму вносится проект закона, в котором содержится новое определение качества. По ее словам, в действующем законе определения качества и безопасности питания - два разных понятия.
"В понятие качества включены три важных базовых элемента. Это, во-первых, безопасность, далее это обязательно продукт питания должен обеспечивать рацион, то есть он должен быть полезным, скажем, полезность, и третье - он должен соответствовать тем потребительским свойствам и запросам, которые на сегодняшний день есть", - сказала Попова во время видеотрансляции.
По ее словам, это позволит избежать ситуации, которая возможна сейчас: когда продукт может быть безопасным, но некачественным. По ее словам, в законе также есть определения здорового питания, спортивного, горячего питания для детей и другие.
Она добавила, что надеется, что до конца осенней сессии законопроект станет законом. Это, по ее словам, позволит формировать законодательную нормативную базу о качестве как обязательном элементе продуктов питания. Сегодня производитель может в технических условиях прописать то, что он считает нужным, используя как критерии только показатели безопасности, отметила Попова.
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