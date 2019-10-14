МИД Китая не комментирует уход сына Байдена из правления инвесткомпании BHR

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал комментировать уход Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, из правления компании частного фонда прямых инвестиций BHR, поддерживаемой государственными структурами Китая.
Ранее об уходе Байдена уйдет из управляющей компании частного инвестиционного фонда в конце месяца сообщало агентство Bloomberg. По данным агентства, он пообещал не работать и не входить в правление каких-либо иностранных компаний, если его отец Джо Байден будет избран президентом США в 2020 году.
"Это бизнес-решение. Мы не комментируем", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что хотел бы от Украины расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma., Он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая".
СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу со своим отцом для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR. Как пишет The New Yorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставят под огонь критики вице-президента.