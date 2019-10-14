Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T11:35Z
https://ria.ru/20191014/1559751749.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155902/92/1559029251_0:0:1296:730_1036x0_80_0_0_bd4de9df88cb88c2fb0593b7a3a3d478.jpg
РИА Новости

МИД Китая не комментирует уход сына Байдена из правления инвесткомпании BHR

11:35 14.10.2019
232
© Фото : Burisma GroupХантер Байден
Хантер Байден
© Фото : Burisma Group
Хантер Байден. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал комментировать уход Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, из правления компании частного фонда прямых инвестиций BHR, поддерживаемой государственными структурами Китая.
Ранее об уходе Байдена уйдет из управляющей компании частного инвестиционного фонда в конце месяца сообщало агентство Bloomberg. По данным агентства, он пообещал не работать и не входить в правление каких-либо иностранных компаний, если его отец Джо Байден будет избран президентом США в 2020 году.
Президент США Дональд Трамп
18 мая, 07:46РИА Новости
Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем
"Это бизнес-решение. Мы не комментируем", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что хотел бы от Украины расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma., Он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая".
СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу со своим отцом для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR. Как пишет The New Yorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставят под огонь критики вице-президента.
Хантер Байден
27 сентября, 16:22РИА Новости
Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена
190000
Обсудить 1
Хантер БайденГэн ШуанДональд ТрампКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Эрдоган: ВС Турции не будут входить в находящийся под контролем SDF Манбидж
РИА
Новости
Взрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
В Совфеде оценил риски начала открытого турецко-сирийского конфликта
Бойцы Свободной Сирийской армии на приграничной территории Турции и Сирии Акчакале – Тель Абьяд
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города Хасеке и Камышли
Автомобиль украинской полиции
В Одесской области неизвестные облили краской памятник украинским военным
Лента
новостей
Дым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
Эксперт назвал цели размещения сирийской армии на границе с Турцией
Скриншот видеоролика, в котором фейковый президент США Дональд Трамп расстреливает своих политических оппонентов и представителей СМИ.
Сторонники Трампа показали ролик, где он "убивает" оппонентов
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Экс-посол Украины в США оценил публикацию диалога Зеленского с Трампом
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
Исправительная колония
В ОНФ предложили обязать бывших заключенных представляться соседям
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Александр Вучич
Сербская ветка "Турецкого потока" будет построена вовремя, заявил Вучич
Представители прессы в бункер террористов в пещере
Минобороны прокомментировало статью NYT о "разбомбленном госпитале" в Сирии
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
МИД Латвии: ЕС не планирует военное реагирование на ситуацию в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния