Эксперт: проведение опроса в Екатеринбурге – победа гражданского общества

Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе

МОСКВА,14 окт — РИА Новости. Факт проведения опроса граждан о месте строительства храма в Екатеринбурге означает победу гражданского общества и в целом является хорошей практикой, которую необходимо распространять в стране, заявил РИА Новости президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

По его словам, ситуация со строительством храма вызвала большой резонанс, так как не было организовано широкое обсуждение и значительная часть общества не была услышана.

Минченко также отметил, что референдумы на разных уровнях помогут решить любые спорные вопросы, способные гипотетически расколоть общество.

"В первую очередь надо посмотреть на практику США. Там проводится огромное количество референдумов разного уровня, вплоть до вопросов налогообложения", – сказал эксперт.