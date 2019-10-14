Эксперт: проведение опроса в Екатеринбурге – победа гражданского общества

МОСКВА,14 окт — РИА Новости. Факт проведения опроса граждан о месте строительства храма в Екатеринбурге означает победу гражданского общества и в целом является хорошей практикой, которую необходимо распространять в стране, заявил РИА Новости президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
По его словам, ситуация со строительством храма вызвала большой резонанс, так как не было организовано широкое обсуждение и значительная часть общества не была услышана.
Минченко также отметил, что референдумы на разных уровнях помогут решить любые спорные вопросы, способные гипотетически расколоть общество.
"В первую очередь надо посмотреть на практику США. Там проводится огромное количество референдумов разного уровня, вплоть до вопросов налогообложения", – сказал эксперт.
В воскресенье в Екатеринбурге провели опрос горожан о месте возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом. Проголосовать имели право люди старше 18 лет с постоянной регистрацией в городе. По данным избиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка составила 8,98%, всего проголосовали 97,5 тысячи человек.