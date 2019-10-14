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РИА Новости

Эксперт: проведение опроса в Екатеринбурге – победа гражданского общества

11:35 14.10.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА,14 окт — РИА Новости. Факт проведения опроса граждан о месте строительства храма в Екатеринбурге означает победу гражданского общества и в целом является хорошей практикой, которую необходимо распространять в стране, заявил РИА Новости президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
По его словам, ситуация со строительством храма вызвала большой резонанс, так как не было организовано широкое обсуждение и значительная часть общества не была услышана.
Минченко также отметил, что референдумы на разных уровнях помогут решить любые спорные вопросы, способные гипотетически расколоть общество.
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"В первую очередь надо посмотреть на практику США. Там проводится огромное количество референдумов разного уровня, вплоть до вопросов налогообложения", – сказал эксперт.
В воскресенье в Екатеринбурге провели опрос горожан о месте возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом. Проголосовать имели право люди старше 18 лет с постоянной регистрацией в городе. По данным избиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка составила 8,98%, всего проголосовали 97,5 тысячи человек.
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Евгений МинченкоЕкатеринбургОбщество
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