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РИА Новости

В ОНФ предложили обязать бывших заключенных представляться соседям

11:29 14.10.2019
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония
© РИА Новости / Иван Руднев
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Исправительная колония. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области, депутат Госдумы Оксана Пушкина предлагает после резонансного убийства в Саратове обязать экс-заключенных, осужденных за преступления против несовершеннолетних, представляться соседям, а также сделать открытой информацию о местах проживания таких граждан.
Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. В субботу он был арестован.
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"Семьи, в которых воспитываются дети-школьники, должны знать, что рядом с ними живет экс-заключенный, отбывший наказание за преступление против несовершеннолетних. Такая практика существует в других странах, нужно изучить ее и внедрить в наше законодательство. Можно подумать о создании открытого реестра с адресами проживания осужденных за преступления против детей", - цитирует пресс-служба ОНФ слова Пушкиной.
Депутат отметила, что убийство девятилетней девочки говорит о необходимости реформировать уголовное законодательство в части наказания за подобные преступления. По ее словам, эта ситуация в очередной раз вскрыла многие проблемы, на которые "часто закрывают глаза", в том числе условно-досрочное освобождение по делам о насилии в отношении детей.
Пушкина сообщила, что видела обращение матери убитой девочки к местным и региональным властям с просьбой обезопасить дорогу к школе, и пообещала донести позицию женщины до депутатов и широкой общественности.
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Убийство девочки в СаратовеСаратовПроисшествия
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