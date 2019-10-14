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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган: Россия не возражает против вторжения Турции в Кобани

11:28 14.10.2019 (обновлено: 13:41 14.10.2019)
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия не возражает против распространения операции "Источник мира" на сирийский город Кобани, в то же время турецкие войска не планирует занимать Манбидж.
"Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у РФ положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем. Мы ведем переговоры с РФ на военном, дипломатическом уровне", - сказал Эрдоган журналистам.
"Манбидж не очищен (от курдских формирований), несмотря на обещание США. Но Турция туда не войдет, туда настоящие арабские хозяева войдут, и наша цель - обеспечить их безопасность", - добавил турецкий лидер.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Вчера, 11:11Война в Сирии
Пресс-секретарь Эрдогана заявил, что Турция не прекратит операцию в Сирии
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииСирийский КурдистанВойна в СирииТурцияСирияРоссия
Популярные комментарии
Горжусь Россией, горжусь Турцией. Братья мусульмане наши друзья на века.
14 октября, 12:15
Russian robot
161030017
Россия, Турция и Израиль - оплот в борьбе с терроризмом! Вместе нам не страшны ни ИГИЛ с их бородами, ни злобные курды, взрывающие бомбы в городах, ни Хезболла, укрывающаяся от возмездия на сирийской территории под крылом прикидывающегося белым и пушистым Ирана...
14 октября, 12:55
ГМГеоргий Мирный
12530019
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