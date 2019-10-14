В Нальчике один человек погиб в ДТП с автобусом

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной в Нальчике, сообщили в ГИБДД России.
"В Нальчике водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом ГАЗ. В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще четыре пассажира автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - рассказал собеседник агентства.
Всего в автобусе, следовавшем по городскому маршруту №7, было 10 пассажиров.
Как уточнили в региональном МВД, ДТП произошло на перекрестке улиц Мечиева и Толстого. Погибшая - 71-летняя женщина.