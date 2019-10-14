В Нальчике один человек погиб в ДТП с автобусом

"В Нальчике водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом ГАЗ. В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще четыре пассажира автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - рассказал собеседник агентства.