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РИА Новости

В Нальчике один человек погиб в ДТП с автобусом

11:28 14.10.2019 (обновлено: 11:30 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной в Нальчике, сообщили в ГИБДД России.
"В Нальчике водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом ГАЗ. В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще четыре пассажира автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - рассказал собеседник агентства.
Всего в автобусе, следовавшем по городскому маршруту №7, было 10 пассажиров.
Как уточнили в региональном МВД, ДТП произошло на перекрестке улиц Мечиева и Толстого. Погибшая - 71-летняя женщина.
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ГИБДД МВД РФГруппа ГАЗНальчикРоссияПроисшествия
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