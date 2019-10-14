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РИА Новости

Рособрнадзор оценит знания по технологии более чем 46 тысяч школьников

11:26 14.10.2019 (обновлено: 11:27 14.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовДети во время занятий в школе
Дети во время занятий в школе
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Дети во время занятий в школе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 15 и 17 октября проводит национальное исследование качества образования (НИКО) по предмету "Технология" среди более чем 23 тысяч пятиклассников и 23 тысяч восьмиклассников, сообщает пресс-служба ведомства.
"В исследовании примут участие более 23 тысяч школьников в каждой из исследуемых параллелей из 439 школ 54 регионов России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что задания НИКО должны проверить уровень технического, технологического и проектного мышления, конструкторских и творческих способностей, навыков чтения графической информации, понимания конструктивных особенностей изделия, нахождения наиболее рациональных способов изготовления изделия, использования знаний и умений, полученные на уроках технологии в жизни.
Уточняется, что работа для пятиклассников состоит из 12 заданий, проверяющих знание свойств материалов, а также российских народных промыслов и умение выявить их отличительные черты, умение читать схему изготовления изделия, соотносить технологические карты с готовым изделием, понимание правил безопасного обращения с материалами и инструментами, понимание технологии изготовления часто используемых в повседневной жизни продуктов, знание массовых профессий и умение их презентовать, другие знания и навыки.
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Работа для восьмиклассников включает восемь заданий, проверяющих общее понимание процессов развития современной техносферы, умение анализировать состояние рынка труда, востребованность массовых профессий и факторы, которые её определяют, понимание свойств материалов, умение решать элементарные конструкторские задачи, а также простые практические задачи.
Добавляется, что в рамках НИКО будет проведено анкетирование, в ходе которого участникам предстоит ответить на вопросы, описывающие их повседневную жизнь: интересы, увлечения, особенности досуга, участие в помощи родителям по хозяйству и так далее.
"НИКО по технологии продолжает серию исследований качества образования по предметам, которые не сдаются в форме ЕГЭ. Нам важно получить объективные данные об актуальных тенденциях и проблемах качества образования в стране по таким предметам, понять, какие факторы на него влияют, в каких корректировках нуждаются образовательные программы", - цитирует пресс-служба руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Итоги исследования будут подведены в конце ноября 2019 года.
Национальные исследования качества образования (НИКО) - общероссийская программа по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе Рособрнадзора. Исследования проводятся на выборке школ из различных субъектов РФ по отдельным учебным предметам на конкретных уровнях общего образования и включают в себя проведение диагностической работы и анкетирование.
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