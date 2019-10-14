Россию на интронизации императора Японии представит зампредседателя Совфеда

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов будет представлять Россию на церемонии интронизации императора Японии, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов.
"На интронизацию нового императора Японии поедет заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Магомед-Саламович Умаханов", - заявил он.
Церемония восшествия на престол императора Нарухито состоялась 1 мая после того, как его отец решил передать ему престол и отойти от дел в связи с преклонным возрастом – императору Акихито в декабре исполнилось 85 лет. С 1 мая в Японии началась эпоха правления Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония". Вторая часть интронизации, церемония объявления Нарухито императором, должна пройти с участием иностранных гостей 22 октября.