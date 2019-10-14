Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T11:21Z
https://ria.ru/20191014/1559751152.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149592/79/1495927954_0:196:2948:1854_1036x0_80_0_0_17b4d15eab035ea3bf1b777019e1aeb5.jpg
РИА Новости

Россию на интронизации императора Японии представит зампредседателя Совфеда

11:21 14.10.2019
183
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов
Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов будет представлять Россию на церемонии интронизации императора Японии, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов.
"На интронизацию нового императора Японии поедет заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Магомед-Саламович Умаханов", - заявил он.
Новый император Японии Нарухито. Архивное фото
4 мая, 04:11РИА Новости
Новый император Японии впервые обратился к народу с речью
Церемония восшествия на престол императора Нарухито состоялась 1 мая после того, как его отец решил передать ему престол и отойти от дел в связи с преклонным возрастом – императору Акихито в декабре исполнилось 85 лет. С 1 мая в Японии началась эпоха правления Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония". Вторая часть интронизации, церемония объявления Нарухито императором, должна пройти с участием иностранных гостей 22 октября.
300001
Обсудить 0
МИД РФСовет Федерации РФЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Бойцы Свободной Сирийской армии на приграничной территории Турции и Сирии Акчакале – Тель Абьяд
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города Хасеке и Камышли
РИА
Новости
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры отметили перемены к лучшему в Крыму
Автомобиль украинской полиции
В Одесской области неизвестные облили краской памятник украинским военным
ПГРК Ярс Новосибирского ракетного соединения перед выходом на маршруты боевого патрулирования
Учения ядерных сил не направлены против других стран, заявили в Минобороны
Лента
новостей
Александр Вучич
Вучич на русском поблагодарил Матвиенко за позицию России по Косово
Здание МГИМО в Москве
Выпускники МГИМО проявляют высочайший профессионализм, заявил Путин
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев примет участие во встрече представителей по безопасности БРИКС
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД отметили опасные тенденции в мировой экономике
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Администрация президента решает вопрос о визите Путина в Южную Корею
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
В Минобороны опровергли "доказательства" NYT ударов ВКС по больницам в САР
Королева Великобритании Елизавета II во время официального визита в Германию
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий
"Спасибо, товарищ": в Сети высмеяли конгрессмена за фото "Петра Великого"
Стетоскоп
Студентов медвузов будут обучать технологическому предпринимательству
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния