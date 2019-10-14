Россию на интронизации императора Японии представит зампредседателя Совфеда

Церемония восшествия на престол императора Нарухито состоялась 1 мая после того, как его отец решил передать ему престол и отойти от дел в связи с преклонным возрастом – императору Акихито в декабре исполнилось 85 лет. С 1 мая в Японии началась эпоха правления Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония". Вторая часть интронизации, церемония объявления Нарухито императором, должна пройти с участием иностранных гостей 22 октября.