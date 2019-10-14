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РИА Новости

Стратегические учения по управлению ВС пройдут 15-17 октября

11:12 14.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Стратегические учения по управлению ВС РФ пройдут 15-17 октября, они призваны оценить подготовку руководящего и оперативного состава, сообщили в Минобороны России.
"В период с 15 по 17 октября пройдет стратегическое командно-штабное учение по управлению Вооруженными силами. Целями учения являются проверка уровня подготовленности органов военного управления и совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)", - говорится в сообщении.
К учению привлечены оперативные группы центральных органов военного управления, соединения и части РВСН, командования дальней и военно-транспортной авиации, а также соединения и воинские части, предназначенные для обеспечения действий сил стратегического сдерживания и подразделения спецназначения для обозначения войск условного противника.
Кроме того, в учении задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.
"К участию в учении привлекаются около 12 тысяч человек личного состава, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники", - добавляется в сообщении.
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