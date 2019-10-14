Стратегические учения по управлению ВС пройдут 15-17 октября

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Стратегические учения по управлению ВС РФ пройдут 15-17 октября, они призваны оценить подготовку руководящего и оперативного состава, сообщили в Минобороны России.

"В период с 15 по 17 октября пройдет стратегическое командно-штабное учение по управлению Вооруженными силами. Целями учения являются проверка уровня подготовленности органов военного управления и совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)", - говорится в сообщении.

К учению привлечены оперативные группы центральных органов военного управления, соединения и части РВСН, командования дальней и военно-транспортной авиации, а также соединения и воинские части, предназначенные для обеспечения действий сил стратегического сдерживания и подразделения спецназначения для обозначения войск условного противника.

Кроме того, в учении задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.