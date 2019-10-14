В Оренбургской области обнаружили расчлененное тело женщины

"Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи работают на месте, изучают фрагменты тела, предположительно женщины. Вопрос о личности и возрасте будет установлен после проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты тщательно осматривают место происшествия, устанавливают лица, причастные к преступлению", - сообщила РИА Новости Линькова.