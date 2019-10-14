В Оренбургской области обнаружили расчлененное тело женщины

УФА, 14 окт - РИА Новости. Жители Орска в Оренбуржье обнаружили в мусорных баках фрагменты тела женщины, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по области Анжелика Линькова.
По ее данным, "в правоохранительные органы города Орск поступило сообщение от местных жителей об обнаружении фрагментов человеческого тела в мусорных баках".
"Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи работают на месте, изучают фрагменты тела, предположительно женщины. Вопрос о личности и возрасте будет установлен после проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты тщательно осматривают место происшествия, устанавливают лица, причастные к преступлению", - сообщила РИА Новости Линькова.
По данным оренбургского портала Orsk.ru в мусорном баке нашли не все фрагменты расчлененного тела, следователи ищут голову и конечности женщины.