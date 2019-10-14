Пресс-секретарь Эрдогана заявил, что Турция не прекратит операцию в Сирии

АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Анкара не остановит свою операцию на севере Сирии до достижения ее целей, несмотря на призывы западных стран, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Те, кто молчал, когда в Мосуле, Ракке и Дейр-эз-Зоре уничтожали тысячи мирных жителей, в панике перед лицом успеха операции "Источник мира" призывают прекратить ее, угрожают Турции санкциями. Но мы не остановимся, пока мы не достигнем наших целей", - написал Калын в Twiitter.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.