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РИА Новости
Война в Сирии

Пресс-секретарь Эрдогана заявил, что Турция не прекратит операцию в Сирии

11:11 14.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Анкара не остановит свою операцию на севере Сирии до достижения ее целей, несмотря на призывы западных стран, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"Те, кто молчал, когда в Мосуле, Ракке и Дейр-эз-Зоре уничтожали тысячи мирных жителей, в панике перед лицом успеха операции "Источник мира" призывают прекратить ее, угрожают Турции санкциями. Но мы не остановимся, пока мы не достигнем наших целей", - написал Калын в Twiitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
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*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииСирийский КурдистанОперация турецкой армии на севере СирииВойна в СирииИбрагим КалынТурцияСирияВ мире
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