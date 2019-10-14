Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города Хасеке и Камышли

ДАМАСК, 14 окт - РИА Новости. Сирийский флаг поднят в понедельник над государственными учреждениями в сирийских городах Хасеке и Камышли на северо-востоке страны, ранее контролировавшихся курдской автономной администрацией, передает гостелевидение САР.

Ранее в понедельник сирийская армия вошла в город Табка в провинции Ракка, контролировавшийся курдами, и движется дальше на север.

"Флаг САР поднят над госучреждениями в Хасеке и Камышли", - передает корреспондент канала Syria TV . Согласно данным радиостанции Sham FM, вновь открыты школы, ранее закрытые курдской администрацией в Хасеке.

Официальных заявлений от сирийских властей по поводу продвижения армии на севере и передачи контроля над городами от курдской администрации к Дамаску пока не поступало.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.