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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Латвии: ЕС не планирует военное реагирование на ситуацию в Сирии

11:07 14.10.2019 (обновлено: 11:09 14.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГлава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. В ЕС не рассматривают военные варианты реагирования на ситуацию в Сирии в связи с турецкой операцией, обсуждаются только политические и дипломатические меры давления, заявил в понедельник журналистам глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
"Военные варианты не рассматриваются, чтобы вы понимали. У нас на столе то, что мы делаем в рамках ЕС, политическое и дипломатическое давление, обсуждение того, что у нас называется ограничительными мерами", - сказал он журналистам по приезду на министерские переговоры.
Он также высказался за "серьезное обсуждение" вопроса о введении оружейного эмбарго.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
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*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСирийский КурдистанВойна в СирииЭдгар РинкевичЕвросоюзТурцияСирияВ мире
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