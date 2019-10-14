МИД Латвии: ЕС не планирует военное реагирование на ситуацию в Сирии

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. В ЕС не рассматривают военные варианты реагирования на ситуацию в Сирии в связи с турецкой операцией, обсуждаются только политические и дипломатические меры давления, заявил в понедельник журналистам глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Военные варианты не рассматриваются, чтобы вы понимали. У нас на столе то, что мы делаем в рамках ЕС, политическое и дипломатическое давление, обсуждение того, что у нас называется ограничительными мерами", - сказал он журналистам по приезду на министерские переговоры.

Он также высказался за "серьезное обсуждение" вопроса о введении оружейного эмбарго.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.