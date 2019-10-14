Пересмотр условий сделки ОПЕК+ сейчас не обсуждается, заявил Новак

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости/Прайм. Обсуждений пересмотра условий соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ сейчас нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Нет", - ответил он на вопрос, ведутся ли сейчас обсуждения об изменении условий соглашения ОПЕК+.
ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны решили снизить свою добычу суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Участники ОПЕК+ 2 июля пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на три квартала - до апреля 2020 года.
30 ноября 2016, 10:24РИА НовостиСтруктура и задачи ОПЕКВ Вене 30 ноября состоится официальная встреча ОПЕК. Как ожидается, на ней организация должна принять окончательное решение по соглашению об ограничении добычи нефти. Структура и задачи Организации стран-экспортеров нефти - в инфографике Ria.ru.