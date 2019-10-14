Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T11:06Z
https://ria.ru/20191014/1559750675.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155538/10/1555381009_0:155:3366:2048_1036x0_80_0_0_b5864259c6baa1b5c9ca5be6ed0df720.jpg
РИА Новости

Пересмотр условий сделки ОПЕК+ сейчас не обсуждается, заявил Новак

11:06 14.10.2019
756
© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости/Прайм. Обсуждений пересмотра условий соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ сейчас нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Нет", - ответил он на вопрос, ведутся ли сейчас обсуждения об изменении условий соглашения ОПЕК+.
Небоскреб Бурдж Аль-Мамляка в Эр-Рияде
Вчера, 10:04РИА Новости
Россия и Саудовская Аравия подпишут хартию о сотрудничестве ОПЕК+
ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны решили снизить свою добычу суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Участники ОПЕК+ 2 июля пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на три квартала - до апреля 2020 года.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
30 ноября 2016, 10:24РИА Новости
Структура и задачи ОПЕКВ Вене 30 ноября состоится официальная встреча ОПЕК. Как ожидается, на ней организация должна принять окончательное решение по соглашению об ограничении добычи нефти. Структура и задачи Организации стран-экспортеров нефти - в инфографике Ria.ru.
200001
Обсудить 0
ОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Центральный банк России
В ЦБ не видят оснований для пересмотра прогнозов по цене на нефть и ВВП
РИА
Новости
Президент ПАО Лукойл Вагит Алекперов
Алекперов высказался за сохранение сделки ОПЕК+ с возможными изменениями
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
Минфин США: новые пошлины против Китая могут быть введены 15 декабря
Добыча нефти
Россия и Саудовская Аравия создадут новые технологии в нефтяной сфере
Лента
новостей
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Путин: колебания на рынке нефти после атак на саудовские НПЗ были небольшие
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин
Путин: атаки на танкеры не повлияют на сотрудничество России в рамках ОПЕК+
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов
Путин отметил усилия Москвы и Эр-Рияда по стабилизации энергорынка
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния