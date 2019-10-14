Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС раскритиковал российскую систему высшего образования.

Член судейской коллегии высказал свою позицию в комментарии к постановлению КС по делу, связанному с жалобой бывшего предпринимателя Михаила Чайковского. В 2015 году бизнесмен обратился в воронежский Центр занятости населения за помощью в устройстве на работу. Учреждение отказалось признать его безработным и назначить пособие, так как мужчина не смог предоставить справку "о среднем заработке с последнего места работы" и документ, удостоверяющий квалификацию.

Оба требования Чайковский оспорил в суде. В 2015 году КС согласился, что гражданин может быть признан безработным и без справки с "последнего места работы" при наличии длительного перерыва в трудовой деятельности. Кроме того, Конституционный суд постановил, что организации не должны ограничивать права граждан на защиту от безработицы из-за отсутствия диплома или документов, подтверждающих квалификацию.

Арановский в комментарии предположил, что постановление КС могло бы быть иным, если бы профессиональное образование могло бы уверенно гарантировать квалификацию обладателей дипломов.

По словам судьи, в российской системе образования "столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта". Так, Арановский обратил внимание на отсутствие консенсуса по болонским стандартам, польза от внедрения которых не считается очевидной.

"Бессчетные же ресурсы, которые на это были потрачены, можно было израсходовать во благо науки и на достойную оплату преподавательского труда. Улучшения в образовании длятся лет тридцать, а результаты их все еще спорны, так что теперь, когда столько истрачено, а доверия дипломам не прибавилось, нет причин впредь полагаться на министерские решения, инициативу ректоратов и на энтузиазм активистов", — заявил он.

Судья также заметил, что качество обучения напрямую зависит от зарплат преподавателей. Их вознаграждение остается скудным, а возможность зарабатывать больше появляется, если педагог уходит в управленческий сектор. Там, по мнению Арановского, больше ценится не качество научной или педагогической работы, а "хорошая статистика и отчетность, демонстрация компетентностного подхода вместо академических методов".