В Хабаровском крае шестнадцатилетняя девушка пропала в лесу

"В полицию поступило заявление о пропаже девушки 16 лет из села Троицкое Нанайского района. Ее поисками занимается полиция", - рассказал РИА Новости в понедельник представитель УМВД России по региону. Он уточнил, что девушка ушла из дома в воскресенье.

По информации Национального центра помощи детям, девушка была одета в коричневую ветровку, темные штаны и зеленые кроссовки. Отмечается, что, предположительно, она может находиться в лесу. При этом температура воздуха в регионе в вечернее и ночное время опускается ниже нуля. Поиск пропавшей ведут в том числе волонтеры Национального центра помощи.