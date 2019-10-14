Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T11:05Z
https://ria.ru/20191014/1559750605.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152698/89/1526988916_0:188:2969:1858_1036x0_80_0_0_58afbc26c0262a39fdea50aa5914c834.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае шестнадцатилетняя девушка пропала в лесу

11:05 14.10.2019
473
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка пропала в Нанайском районе Хабаровского края, предположительно, она может находиться в лесу.
"В полицию поступило заявление о пропаже девушки 16 лет из села Троицкое Нанайского района. Ее поисками занимается полиция", - рассказал РИА Новости в понедельник представитель УМВД России по региону. Он уточнил, что девушка ушла из дома в воскресенье.
По информации Национального центра помощи детям, девушка была одета в коричневую ветровку, темные штаны и зеленые кроссовки. Отмечается, что, предположительно, она может находиться в лесу. При этом температура воздуха в регионе в вечернее и ночное время опускается ниже нуля. Поиск пропавшей ведут в том числе волонтеры Национального центра помощи.
Ксения Каторгина
Вчера, 09:13Радио Sputnik
СМИ: в машине пропавшей в Екатеринбурге молодой матери обнаружили кровь
000203
Обсудить 0
МВД РФРоссияХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Машина Следственного комитета РФ
В Оренбургской области обнаружили расчлененное тело женщины
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Тольятти будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве годовалой дочери
Сотрудник полиции
В Хабаровском крае нашли пропавшую шестнадцатилетнюю девушку
Сотрудница открывшегося отделения Почты России нового формата в Академическом микрорайоне Екатеринбурга
Под Калининградом полицейские уличили работников почты в мошенничестве
Лента
новостей
Прокуратура
В Архангельской области осудили мужчину, изуродовавшего лицо ребенка
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Подмосковье 13-летний подросток умер во время игры в футбол
Бык. Архивное фото
В Ленинградской области бык убил пастуха
Автомобили скорой помощи
Под Костромой при обрушении стены заброшенного здания погиб ребенок
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Ксения Каторгина
В машине пропавшей в Екатеринбурге молодой матери нашли кровь, пишут СМИ
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
В ДНР намерены погасить долги Киева перед сотрудникам "Воды Донбасса"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Твери будут судить женщину, задушившую дочь и избившую сожителя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния