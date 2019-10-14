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РИА Новости

В ДНР намерены погасить долги Киева перед сотрудникам "Воды Донбасса"

11:03 14.10.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинГосударственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики планируют до конца года выплатить сотрудникам компании "Вода Донбасса" более 350 миллионов рублей задолженности Киева по зарплате, заявил в понедельник журналистам министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец.
Компания "Вода Донбасса" обеспечивает водоснабжение жителей региона по обе стороны линии соприкосновения. Ранее в Минстрое ДНР сообщали, что Киев перестал платить зарплату сотрудникам предприятия, обслуживающим объекты водоснабжения на подконтрольной республике территории. По данным ведомства, задолженность по выплатам составила более 300 миллионов рублей. Вопрос погашения задолженности поднимается на встречах контактной группы в Минске.
"Что касается погашения задолженности по заработной плате рабочему персоналу данного предприятия - разработан нормативный правовой акт, посвященный механизму погашения задолженности, который ожидает утверждения в правительстве. Надеюсь, в ближайшее время он будет подписан. Согласно документу, до конца года мы планируем компенсировать задолженность в размере 354 миллионов рублей", - сказал Наумец.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСергей НаумецЛНРДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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