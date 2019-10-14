Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T11:03Z
https://ria.ru/20191014/1559750493.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151447/84/1514478403_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_6b7090494ee85dc5cac54c4d08a2e7cd.jpg
РИА Новости

Под Калининградом полицейские уличили работников почты в мошенничестве

11:03 14.10.2019
686
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудница открывшегося отделения "Почты России" нового формата в Академическом микрорайоне Екатеринбурга
Сотрудница открывшегося отделения Почты России нового формата в Академическом микрорайоне Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 14 окт - РИА Новости. Двух работников почтового отделения в Балтийске Калининградской области подозревают в том, что они через интернет-магазин заказывали на вымышленных адресатов дорогостоящие посылки, а по прибытии забирали их себе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Российские рубли
24 сентября, 11:03РИА Новости
В Забайкалье начальник отделения почты похитила полтора миллиона рублей
"Сотрудниками транспортной полиции при взаимодействии со специалистами службы безопасности АО "Почта России" задержаны два оператора почтового отделения, подозреваемые в мошенничестве. Установлено, что злоумышленницы заказывали через интернет-магазин на вымышленных адресатов дорогостоящие посылки, которые оформляли наложенным платежом. По прибытии товара в почтовое отделение они похищали содержимое", - сказала Волк.
Она отметила, что при обысках в квартирах подозреваемых полицейские изъяли мобильные телефоны и аксессуары к ним, планшет и другие вещи, похищенные из посылок. Общая сумма ущерба превысила 180 тысяч рублей. Сотрудницам почты избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Следственным отделом Западного линейного управления МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере). Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы.
406114
Обсудить 1
Ирина ВолкМВД РФПочта РоссииКалининградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Житель ЯНАО, застреливший зятя перед охотой, заплатит 55 тысяч рублей
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ленобласти посетитель кафе зарезал мужчину и скрылся
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Твери будут судить женщину, задушившую дочь и избившую сожителя
Сотрудник полиции
В Хабаровском крае шестнадцатилетняя девушка пропала в лесу
Лента
новостей
Полиция
В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Сотрудники полиции
Житель Нижегородской области похитил юношу, которого принял за наркодилера
Задержание
В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры отметили перемены к лучшему в Крыму
Машина Следственного комитета РФ
В Оренбургской области обнаружили расчлененное тело женщины
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий
"Спасибо, товарищ": в Сети высмеяли конгрессмена за фото "Петра Великого"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния