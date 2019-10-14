Под Калининградом полицейские уличили работников почты в мошенничестве

КАЛИНИНГРАД, 14 окт - РИА Новости. Двух работников почтового отделения в Балтийске Калининградской области подозревают в том, что они через интернет-магазин заказывали на вымышленных адресатов дорогостоящие посылки, а по прибытии забирали их себе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками транспортной полиции при взаимодействии со специалистами службы безопасности АО "Почта России" задержаны два оператора почтового отделения, подозреваемые в мошенничестве. Установлено, что злоумышленницы заказывали через интернет-магазин на вымышленных адресатов дорогостоящие посылки, которые оформляли наложенным платежом. По прибытии товара в почтовое отделение они похищали содержимое", - сказала Волк.

Она отметила, что при обысках в квартирах подозреваемых полицейские изъяли мобильные телефоны и аксессуары к ним, планшет и другие вещи, похищенные из посылок. Общая сумма ущерба превысила 180 тысяч рублей. Сотрудницам почты избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.