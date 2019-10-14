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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Итальянский военный прошел космическую подготовку в России

11:01 14.10.2019 (обновлено: 12:08 14.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦентр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Центр подготовки космонавтов. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военнослужащий ВВС Италии Вальтер Вилладеи принял участие в тренировках по "водному выживанию" с российскими космонавтами на Чёрном море, следует из фотографий, опубликованных на сайте подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
"С 7 по 11 октября полный цикл "водного выживания" на базе универсального морского терминала "Имеретинский" прошли два условных экипажа, в состав которых вошли космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Николай Чуб, Сергей Корсаков и инструкторы ЦПК", - говорится в сообщении на сайте ЦПК.
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Отмечается, что цель морских тренировок – научить космонавтов правильным действиям по выживанию в случае нештатного приводнения спускаемого аппарата космического корабля "Союз" на акваторию моря или океана.
На фотографиях на сайте ЦПК видно, что Вилладеи в скафандре "Сокол" без флага тренируется в условном экипаже вместе с Корсаковым и инструктором ЦПК Алексеем Хоменчуком.
Согласно информации специализированного сайта astronaut.ru, Вилладеи служит в ВВС Италии. В марте 1999 года он принимал участие в военной операции НАТО против Югославии.
Начиная с 2008 года Вилладеи прошел различные виды космической подготовки в России - на тренажерах корабля "Союз" (с получением квалификации бортинженера) и российского сегмента МКС, выживанию в лесисто-болотистой местности и в скафандре "Орлан" для выходов в открытый космос.
По данным сайта, в конце ноября 2018 года вместе с тремя итальянскими летчиками Вилладеи прошел в Филадельфии ознакомительный курс подготовки к полетам на создаваемом американский компанией Virgin Galactic суборбитальном корабле SpaceShipTwo.
В начале октября 2019 года Virgin Galactic объявила о заключении соглашения с итальянскими ВВС на исследовательский полет в космос на SpaceShipTwo в 2020 году, который выполнят трое итальянских военных для проведения экспериментов в невесомости.
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