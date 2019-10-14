Итальянский военный прошел космическую подготовку в России

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военнослужащий ВВС Италии Вальтер Вилладеи принял участие в тренировках по "водному выживанию" с российскими космонавтами на Чёрном море, следует из фотографий, опубликованных на сайте подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"С 7 по 11 октября полный цикл "водного выживания" на базе универсального морского терминала "Имеретинский" прошли два условных экипажа, в состав которых вошли космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Николай Чуб, Сергей Корсаков и инструкторы ЦПК", - говорится в сообщении на сайте ЦПК.

Отмечается, что цель морских тренировок – научить космонавтов правильным действиям по выживанию в случае нештатного приводнения спускаемого аппарата космического корабля "Союз" на акваторию моря или океана.

На фотографиях на сайте ЦПК видно, что Вилладеи в скафандре "Сокол" без флага тренируется в условном экипаже вместе с Корсаковым и инструктором ЦПК Алексеем Хоменчуком.

Согласно информации специализированного сайта astronaut.ru, Вилладеи служит в ВВС Италии. В марте 1999 года он принимал участие в военной операции НАТО против Югославии.

Начиная с 2008 года Вилладеи прошел различные виды космической подготовки в России - на тренажерах корабля "Союз" (с получением квалификации бортинженера) и российского сегмента МКС, выживанию в лесисто-болотистой местности и в скафандре "Орлан" для выходов в открытый космос.

По данным сайта, в конце ноября 2018 года вместе с тремя итальянскими летчиками Вилладеи прошел в Филадельфии ознакомительный курс подготовки к полетам на создаваемом американский компанией Virgin Galactic суборбитальном корабле SpaceShipTwo.