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РИА Новости

Мун Чжэ Ин после отставки министра юстиции извинился за раскол в обществе

11:00 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
 Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
СЕУЛ, 14 окт – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после ухода с поста скандального министра юстиции извинился за вызванный раскол в обществе, сообщает агентство Ренхап.
Ранее сообщалось, что министр юстиции Южной Кореи Чо Гук в понедельник, через месяц после назначения на пост, ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.
"Я сожалею, что в конечном итоге мы вызвали конфликт среди граждан. Реформа прокуратуры и справедливость – самые главные цели политики нашего правительства… В этот раз наше общество потрясли сильные волнения, о чем я, как президент, крайне сожалею. План реформы, который сегодня обнародовал министр Чо Гук, уже очень долгое время требовали от правительства, но никто не мог его составить, это большой шаг на пути к реформированию прокуратуры", - заявил президент страны Мун Чжэ Ин.
В последние недели в Сеуле проходили массовые демонстрации протеста с требованием отставки Чо Гука после того, как прокуратура, реформы которой он добивался, начала расследование против его семьи по подозрению в коррупции. В то же время на улицы вышли и сторонники министра, выступающие за проведение реформы прокуратуры. По данным организаторов, митинги каждый раз собирали около миллиона человек.
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Министр ушел с поста сразу после того, как представил общественности первый проект реформы прокуратуры, который подразумевает балансировку чрезмерной власти данного органа в Южной Корее. В частности предполагается оставить лишь три из многочисленных специальных следственных подразделений прокуратуры, которые займутся коррупционными скандалами с участием высокопоставленных чиновников. Функции остальных подразделений будут возвращены полиции.
Обвинения в адрес министра и его супруги включают подделку документов, денежные махинации в крупном размере и использование личных связей для поступления их дочери в престижный университет. Прокуратура пока не смогла предоставить убедительных доказательств. Супругу Чо Гука уже пять раз вызывали на допрос, также органы запросили ордер на арест в отношении его племянника, но в выдаче ордера было отказано.
До назначения на пост министра Чо Гук служил в администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, победившего на досрочных выборах в 2017 году.
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