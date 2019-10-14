Представители украинской диаспоры отметили перемены к лучшему в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Крым меняется к лучшему практически ежедневно, при этом к украинской культуре здесь относятся положительно, заявили представители делегации украинской диаспоры.

Представители украинской диаспоры прибыли в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Как отметил секретарь правления русского культурно-просветительного общества в Польше Андрей Романчук, он не первый раз посещает Крым после воссоединения с Россией. "Хочется самому увидеть, как реально здесь все выглядит. Сразу видно, как меняется Крым, идет глобальное строительство новой инфраструктуры. Реально изменения к лучшему происходят практически каждый день", - сказал РИА Новости Романчук.

В свою очередь председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко отметил, что Крым является "свободной территорией", где украинцы из разных стран могут встретиться и не бояться, что киевские власти запретят им высказывать свою точку зрения.