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РИА Новости
Война в Сирии

Преемник Могерини: у ЕС нет "волшебного" решения, чтобы остановить Турцию

10:55 14.10.2019
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. У Европы нет "волшебных" решений, которые позволили бы немедленно остановить турецкую операцию в Сирии, на данный момент нужно решать вопрос прекращения поставок оружия, заявил в понедельник будущий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Действующего главу МИД Испании, прибывшего на переговоры в Люксембург, спросили, понимают в ли в ЕС серьезность происходящего в Сирии и как ЕС будет действовать, чтобы остановить наступление.
"Я знаю, что происходит. Но у нас нет волшебной силы", - ответил Боррель. По его словам, на данном этапе необходимо остановить поставки оружия.
Страны ЕС намерены обсудить на переговорах в понедельник вопрос введения оружейного эмбарго против Турции, рассмотрят и другие меры давления на Анкару, сообщил ранее в понедельник журналистам глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЖозеп БоррельСирийский КурдистанВойна в СирииТурцияСирияВ мире
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