Преемник Могерини: у ЕС нет "волшебного" решения, чтобы остановить Турцию

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. У Европы нет "волшебных" решений, которые позволили бы немедленно остановить турецкую операцию в Сирии, на данный момент нужно решать вопрос прекращения поставок оружия, заявил в понедельник будущий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Действующего главу МИД Испании, прибывшего на переговоры в Люксембург, спросили, понимают в ли в ЕС серьезность происходящего в Сирии и как ЕС будет действовать, чтобы остановить наступление.

"Я знаю, что происходит. Но у нас нет волшебной силы", - ответил Боррель. По его словам, на данном этапе необходимо остановить поставки оружия.

Страны ЕС намерены обсудить на переговорах в понедельник вопрос введения оружейного эмбарго против Турции, рассмотрят и другие меры давления на Анкару, сообщил ранее в понедельник журналистам глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.