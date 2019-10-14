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РИА Новости

В Нижегородской области неизвестные взорвали банкомат

10:52 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Банкомат "Металлинвестбанка" взорвали в городе Выкса Нижегородской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Сообщение о громком хлопке в микрорайоне Жуковского в Выксе поступило в службу экстренного вызова оперативных служб "112" в понедельник в 3.45.
"На место происшествия выехали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. Они увидели поврежденный банкомат "Металлинвестбанка", в разные стороны разлетелись его детали. Рядом находился газовый баллон. Возгорания не было, так что помощь пожарных не потребовалась. Пострадавших нет", - рассказали в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, на место происшествия приехала полиция, которая оцепила территорию вокруг взорванного банкомата.
В региональном управлении МВД воздержались от комментариев, пообещав предоставить информацию позже.
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МеталлинвестбанкНижний НовгородВыксаЖуковскийПроисшествия
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