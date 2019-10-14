В Нижегородской области неизвестные взорвали банкомат

"На место происшествия выехали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. Они увидели поврежденный банкомат "Металлинвестбанка", в разные стороны разлетелись его детали. Рядом находился газовый баллон. Возгорания не было, так что помощь пожарных не потребовалась. Пострадавших нет", - рассказали в региональном управлении МЧС.