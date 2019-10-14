В Ватикане кризис в Сирии назвали гуманитарной катастрофой

"Сначала можно было подумать: здесь хорошие, там плохие. Но сейчас все настолько запутано, что нельзя давать какую-либо оценку. На земле и в сирийском небе пять мировых держав противостоят друг другу, ведя войну по доверенности. Этот конфликт может быть разрешен только в Нью-Йорке, во дворце ООН", - сказал представитель Ватикана, возглавляющий дипмисии в Дамаске с 2008 года.