В Ватикане кризис в Сирии назвали гуманитарной катастрофой

РИМ, 14 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари назвал кризис в Сирии "крупнейшей гуманитарной катастрофой с конца Второй мировой войны".
"Я сразу понял из войны в Сирии, что огонь распространится на Европу. Единственный разумный ответ дал второй специальный посланник ООН, алжирец Лахдар Брахими, два года назад признав поражение: "Мы все не правы. Как в Сирии, так и за ее пределами", - сказал Дзенари в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera.
Он напомнил об оценках ООН относительно пострадавших от гражданского конфликта: "из 23 миллионов 5,9 миллиона переместились внутри страны, 5,6 – отбыли за границу, полмиллиона потеряли жизни под бомбами".
"Сначала можно было подумать: здесь хорошие, там плохие. Но сейчас все настолько запутано, что нельзя давать какую-либо оценку. На земле и в сирийском небе пять мировых держав противостоят друг другу, ведя войну по доверенности. Этот конфликт может быть разрешен только в Нью-Йорке, во дворце ООН", - сказал представитель Ватикана, возглавляющий дипмисии в Дамаске с 2008 года.
В воскресенье папа Римский Франциск призвал все вовлеченные стороны и международное сообщество к поиску действенных решений в "любимой и измученной" Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.