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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Кашире

10:47 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Трое пациентов, поступивших в подмосковную Ступинскую больницу после аварии в Кашире, все еще находятся в тяжелом состоянии в реанимации, один пациент переведен в травматологическое отделение, один ребенок - в детскую больницу в Москву, рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Кашире в ночь на воскресенье, погибли пять человек, в том числе ребенок. Пятеро пострадавших пассажиров были доставлены в Ступинскую больницу, поначалу их состояние оценивалось как тяжелое, а состояние детей врачи оценили как крайне тяжелое.
"В результате ДТП в Кашире в Ступинской больнице продолжают находиться 4 человека. Двое взрослых и ребенок в тяжелом состоянии в отделении реанимации, еще один взрослый - в травматологическом отделении. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Один ребенок переведен для дальнейшего лечения в Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского", - сказали в пресс-службе.
Автомобили скорой медицинской помощи
13 октября, 19:43Радио Sputnik
В Ростовской области ребенок и трое взрослых погибли в ДТП
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