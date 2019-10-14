Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Кашире

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Трое пациентов, поступивших в подмосковную Ступинскую больницу после аварии в Кашире, все еще находятся в тяжелом состоянии в реанимации, один пациент переведен в травматологическое отделение, один ребенок - в детскую больницу в Москву, рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Кашире в ночь на воскресенье, погибли пять человек, в том числе ребенок. Пятеро пострадавших пассажиров были доставлены в Ступинскую больницу, поначалу их состояние оценивалось как тяжелое, а состояние детей врачи оценили как крайне тяжелое.
"В результате ДТП в Кашире в Ступинской больнице продолжают находиться 4 человека. Двое взрослых и ребенок в тяжелом состоянии в отделении реанимации, еще один взрослый - в травматологическом отделении. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Один ребенок переведен для дальнейшего лечения в Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского", - сказали в пресс-службе.