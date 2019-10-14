Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Кашире

"В результате ДТП в Кашире в Ступинской больнице продолжают находиться 4 человека. Двое взрослых и ребенок в тяжелом состоянии в отделении реанимации, еще один взрослый - в травматологическом отделении. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Один ребенок переведен для дальнейшего лечения в Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского", - сказали в пресс-службе.